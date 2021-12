Miriana Vs Katia e Manila al GF Vip/ “Minacciano nomination per le pulizie, schifo!”

La puntata del Grande Fratello Vip del 27 dicembre è stata movimentata da più di una discussione. A smuovere gli animi è stata però Clarissa Selassiè con le sue accuse a Manila Nazzaro che, in settimana, ha discusso con la sorella Lulù a causa delle pulizie. Per Clarissa, Manila è ‘la più falsa di tutti’, parole che hanno fatto piangere la donna. Al centro della discussione però anche l’ammissione della Nazzaro di fare del poco impegno nelle pulizie motivo di nomination; un’affermazione questa che ben poco è piaciuta a Miriana Trevisan. Finita la puntata, la donna si è schierata dalla parte delle Selassiè e ha chiacchierato con Jessica proprio della ‘minaccia’ di Manila, così come di Katia Ricciarelli e Davide Silvestri di nominare chi non è collaborativo in Casa.

“Davide, Katia e Manila non tanto, dicevano: ‘Adesso votiamo chi fa meno i servizi.’ Io ho fatto un silenzio assoluto. Questa roba per me è ridicola. Se per voi non è giusto che Lulù non rispetta i turni, glielo diciamo. Questa minaccia del voto mi fa schifo.” è sbottata Miriana Trevisan. E ha poi aggiunto: “Manila è anche fatta che divide le cose, la vede un po’ da madre. Vede il tuo difetto ma al di là di questo ti vuole bene. Poi io però non so perché con me non parla di voi, perché io poi le rispondo. Ma poi anche quante volte Katia dice cose che feriscono? […] Rispondete, basta avere paura di loro.” ha infine invitato la Trevisan, stufa del loro comportamento.

