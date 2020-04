Mirko Bertuccioli dei Camillas morto per Coronavirus/ Era tra i primi ammalati gravi

Pubblicità

Mirko Bertuccioli, cantante dei Camillas è morto a causa del Coronavirus. L’artista, conosciuto anche come Zagor e dunque parte di questa band molto famosa nell’ambiente indie italiano, è stato tra i primi ammalati gravi di Covid-19, come rivela Fanpage. Successivamente è stato infatti ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale di Pesaro, dove si trovava dai primi giorni di marzo. Nonostante il ricovero, il cantante alla fine non ce l’ha fatta. La band ha voluto ricordarlo sui propri canali social postando un toccante messaggio in suo ricordo accanto ad una foto che lo ritrae con un ampio sorriso, così come era conosciuto da tutti. “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”, è la frase scelta dai suoi compagni d’avventura.

Mirko Bertuccioli morto per il Covid-19: chi sono i Camillas

Il Camillas si sono formati nel 2004 grazie a Ruben Camillas (aka Vittorio “Toto” Ondedei, chitarra e voce) e Zagor Camillas (tastiera e voce) a cui nel 2015 si affiancò anche Michael Camillas che suona la batteria. Il pubblico li ha visti anche a Italia’s Got Talent nel 2015, dove si presentarono con le canzoni “Il gioco della palla” e “Bisonte”, conquistando la fase finale della gara. Poi, nel 2016, hanno realizzato assieme a Rocco Tanica “Nananana”, che è poi diventata la sigla di Colorado. Ancora nel 2016 la loro canzone “Il gioco della palla”, scritta in occasione dei mondiali di calcio, è stata utilizzata dalla Gialappa’s Band come sigla del loro programma su Rai 4. Una band che nel corso degli anni è dunque riuscita a ritagliarsi uno spazio ben definito nel panorama musicale.



