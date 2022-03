Mirko e Domiziano Santini, ex marito e figlio Floriana Secondi/ “Ancora innamorato”

Mirko e Domiziano Santini sono l’ex marito e il figlio di Floriana Secondi, ex vincitrice del Grande Fratello pronta a debuttare come concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022. Nonostante il matrimonio tra i due sia naufragato da tempo, Mirko è ancora molto legato alla vulcanica gieffina. Proprio la “ex” coppia è stata protagonista di una intervista rilasciata a Barbara D’Urso in cui Floriana ha confessato: “è ancora un amore pazzesco” – per poi precisare – “l’ho lasciato io”. La fine della loro relazione è forse legata anche alla popolarità raggiunta dalla ex concorrente del GF. Un rapporto durato dieci lunghi anni e Mirko ha cercato in tutti i modi di riconquistarla e non nasconde di essere ancora “innamorato” di lei.

Angelo e Floriana Secondi stanno insieme?/ "E' una persona che conosco da 18 anni"

Anche se la Secondi ha trovato un nuovo compagno, Mirko non crede che le cose tra loro possano durare precisando: “lui è il suo opposto”. I due, dopo un periodo di assestamento, sono riusciti a ricostruire un rapporto d’amicizia come ha raccontato proprio Floriana che in alcune occasioni ha dormito anche a casa dell’ex marito. Attenzione però, la Secondi ha prontamente precisato: “lui sul divano, io e Domiziano nel letto”, ha spiegato. “Domiziano è stato molto contento di questo”.

Daniele Pompili, ex fidanzato Floriana Secondi/ "E' un immaturo racconta chiacchiere"

Floriana Secondi sull’ex marito Mirko Santini: “era geloso, possessivo”

Dall’amore tra Mirko Santini e Floriana Secondi è nato Domiziano. Un figlio tanto desiderato dalla vincitrice del Grande Fratello che per l’occasione l’ha portato con se in studio. “E’ tanto tempo che non ci incontriamo così, nella stessa casa…” – ha detto il ragazzo che ha poi confessato – “sono felice quando stiamo tutti insieme, magari ci ritroviamo”, ha proseguito il figlio.

“Il mio sogno è che tornassero insieme”. La storia tra Mirko e Floriana è stata sicuramente una delle più importanti per la gieffina che ha raccontato: “dopo il Grande Fratello, vedevo tanti uomini, anche altolocati, che mi seguivano, ma volevo qualcosa di vero. Siamo stati due anni, poi ci siamo ritrovati tanti anni dopo. Un’amica ci ha fatto incontrare di nuovo, me lo ha portato a casa, da quel momento non è più uscito, siamo rimasti insieme dieci anni e abbiamo avuto un figlio, è stato ed è un grande amore”. Poi tra i due è finita forse anche per la troppa gelosia, visto che la Secondi ha rivelato: “era geloso, possessivo. Non è così con tutte, solo con me, gli faccio questo effetto”.

Chi è Floriana Secondi, concorrente Isola dei Famosi 2022/ Dalla vittoria del GF alla fine delle polemiche?

© RIPRODUZIONE RISERVATA