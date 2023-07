Mirko e Perla, matrimonio saltato prima di Temptation Island 2023?/ Lui confessa: “Sei mesi fa…”

Mirko Brunetti voleva sposare Perla Vatiero prima di Temptation Island 2023: la confessione

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono una delle coppie di Temptation Island 2023. 26 anni lui, 25 lei, da cinque anni stanno insieme e da tre convivono. Perla, dopo due anni di relazione a distanza, ha deciso di lasciare la sua città, Salerno, e tutti i suoi affetti per trasferirsi da Mirko. È però proprio Perla a scrivere al programma, ritenendo che la loro relazione sia ormai apatica, priva di brio.

Nel corso delle prime settimane nei rispettivi villaggi, Perla ha continuato a ribadire la sua insoddisfazione nella relazione con Mirko, che si è invece reso protagonista di una rivelazione inedita. Pare infatti che il ragazzo avesse nei progetti di chiedere a Perla di diventare sua moglie.

Mirko e Perla, matrimonio dopo Temptation Island? La possibilità

La rivelazione arriva nel breve promo che anticipa cosa accadrà nel corso della terza puntata di Temptation Island 2023. Nelle immagini, Mirko si sfoga con alcuni compagni d’avventura, probabilmente dopo la visione di un video della fidanzata Perla. Nello sfogo quindi ammette: “Della persona che avevo vicino e che volevo sposare fino a sei mesi fa, io non ci ho capito più niente!” Se per Perla la relazione stava dunque prendendo una brutta piega, Mirko era invece pronto a fare il salto successivo con la fidanzata, convolando a nozze. E chissà che Temptation Island non serva al ragazzo per rivalutare l’intera situazione e, magari, chiedere in sposa la sua fidanzata proprio alla fine della loro avventura televisiva.

