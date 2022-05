Mirko e Valerio, chi sono i due gemelli?/ “Il violino è il nostro migliore amico”

Mirko e Valerio Lucia: fratelli gemelli e violinisti

Mirko e Valerio Lucia, sono due fratelli gemelli, che condividono la passione per la musica e per il violino. Nati ad Agrigento il 14 giugno del 2007, hanno iniziato a suonare per caso il violino a 8 anni. Il padre Giovanni aveva appeso un vecchio violino al muro, che suonava occasionalmente,: i due gemelli avevano espresso al papà di poter suonare anche loro quello strumento, manifestando da subito un grande talento. A marzo del 2020 – nel pieno del primo lockdown della pandemia di Covid – Mirko e Valerio hanno condiviso sui social alcuni video, tra cui una cover di “Viva La Vida” dei Coldplay. La loro versione della canzone ha ottenuto uno straordinario successo, tanto che anche i Coldplay hanno condiviso sui social il video dei due giovani violinisti. Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha poi voluto conoscere personalmente Mirko e Valerio.

Maria, figlia Carmen Russo/ La prima comunione e il "Tuca tuca" dei genitori

Mirko e Valerio Lucia: il primo disco e il successo in America

Lo scorso gennaio Mirko e Valerio Lucia sono stati ospiti di Ellen DeGeneres nel suo celebre programma The Ellen DeGeneres Show: “Essere ospiti in questo grande e famosissimo show è stato incredibile, non abbiamo parole per descrivere le nostre emozioni e la nostra felicità”, hanno scritto sui social. A inizio anno è uscito il loro primo album dal titolo “The Violin Twins”. Nonostante il successo i due gemelli continuano ad andare a scuola – frequentano il primo anno dell’Istituto Turistico – e continuano a studiare violino al conservatorio: “Continuiamo ad andare a scuola, anche perché altrimenti nostra mamma ci spezza, ma portiamo avanti anche la passione per la musica, il violino è il nostro migliore amico, e andiamo al conservatorio”, hanno detto in una recente intervista a Verissimo.

Samuel Romano, ex fidanzato Isabella Ragonese/ "Amare è soprattutto conoscenza"

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo: "La mia battaglia per avere Maria"/ "Mia madre? Era una guerriera"

© RIPRODUZIONE RISERVATA