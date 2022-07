Mirko Gancitano punge Selvaggia Roma incinta/ “Meno male che sui social…”

Selvaggia Roma e le critiche a Guenda Goria

Nei giorni scorsi, Guenda Goria aveva raccontato di trovarsi in ospedale per una gravidanza extrauterina. La figlia di Maria Teresa Ruta e di Amedeo Goria ha subito un intervento alla clinica Mangiagalli di Milano dove le è stata rimossa una delle tube di Falloppio dopo una precedente operazione per la gravidanza extrauterina. Guenda ha ricevuto tanti messaggi di affetto, ma è stata anche criticata da Selvaggia Roma che l’ha accusato di “vittimismo” per aver condiviso quei momenti dolorosi e privati sui social. Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda, è subito intervenuto in difesa della sua donna: “E meno male che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo, ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea ( condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei). Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna”.

Mirko Gancitano commenta la gravidanza di Selvaggia Roma

Proprio ieri sera Selvaggia Roma ha annunciato di aspettare un bambino dal compagno, il calciatore Luca Teti. “Sono grata alla vita per avermi fatto incontrare te. Per la prima volta sono sicura di tutto quello che provo e di quello che ho accanto. Sei l’amore della mia vita. Mi auguro che la vita ci regali tutta la felicità che meritiamo di avere dopo aver avuto una vita difficile. Sono grata alla vita di avere accanto un papà come te. Sono felice come non mai amore mio di dare alla luce nostro o nostra figlia. Sperando che la vita ci regali questo figlio/a sano e salvo. Sono così felice così emozionata e così curiosa del futuro che verrà”, ha scritto l’ex protagonista di Temptation Island su Instagram pubblicando un video in cui si vede un’immagine dell’ecografia. Mirko Gancitano non ha perso l’occasione di mandare una frecciatina all’ex gieffina pubblicando una storia Instagram con tanto di screen preso dal profilo della Roma, commentando in modo sarcastico: “Meno male che sui social non si condividono determinate cose. Una settimana dopo… Comunque, detto questo tanti auguri”.

