Miryea Stabile choc “Dicevano che scop*vo con i professori per…”/ Lo sfogo sul bullismo subito

Come sempre sull’Isola dei famosi 2021 il momento serale intorno al fuoco diventa occasione per i naufraghi per raccontare aspetti della loro vita. L’altro giorno Ignazio Moser ha chiesto a Miryea Stabile se era emarginata quando andava a scuola. La ex Pupa ha quindi raccontato i primi anni difficili alle superiori: “Sono stata vittima di bullismo per due anni… Mi lanciavano le cartacce addosso, stavo da sola in classe, mi chiamano zocc*la e dicevano che andavo a letto con i professori per avere voti alti”. La giovane bresciana piangeva tutti i giorni, finché non ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori: “Mi hanno fatto a cambiare classe, da lì sono iniziate le mie superiori meravigliose”. Non è la prima volta che Miryea racconta di essere stata vittima di bullismo perché affetta da deficit dell’attenzione e memoria a breve termine.

Miryea Stabile eliminata dall'Isola dei Famosi 2021?/ Gruppo contro e nomination fissa...

Mirye Stabile: bullizzata anche sull’Isola dei famosi 2021?

Nelle scorse settimana sull’Isola dei famosi 2021, Miryea Stabile è stata presa di mira dal gruppo dei Primitivi dopo aver confessato in diretta a Ilary Blasi che Gilles Rocca avrebbe chiesto apertamente ai compagni di metterlo in nomination. “Ci hai fatto passare per delle bugiarde, come se ogni volta per le nomination ci mettessimo d’accordo”, ha tuonato Francesca Lodo. “Sei bugiarda, posso chiederti di non rivolgermi mail più la parola fino a quando starò qua?”, ha tuonato Rocca, che poi è stato eliminato. Molti telespettatori hanno accusato di bullismo il resto del gruppo. Nelle ultime ore, Miryea ha ammesso di stare molto meglio ora che Gilles Rocca ha lasciato l’Isola e di non voler cambiare gruppo dato che è riuscita a chiarire con tutti.

LEGGI ANCHE:

Nicole, sorella Miryea Stabile/ Conquista il web "life motive pazzesca"Miryea Stabile eliminata dall'Isola dei Famosi 2021?/ L'attacco del branco: "Sei falsa!", ma un fuori onda...

© RIPRODUZIONE RISERVATA