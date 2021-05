Angela Melillo/ Piange disperata per colpa di Miryea: “Falsità su di me! Sono stanca”

Angela Melillo continua a piangere e disperarsi all’Isola dei Famosi 2021 ma in molti sono convinti che le sue siano solo menzogne. Non ci voleva di certo Miryea Stabile in diretta a puntare il dito contro di lei e il gruppo, spesso definito branco, per capire che sono ormai coalizzati e si spalleggiano a vicenda. A complicare le cose ci ha pensato un fuori onda tratto proprio dalla diretta di giovedì scorso in cui proprio la Melillo, insieme a Valentina Persia e Gilles Rocca, facevano i conti di chi salvare e chi no per permettere proprio al bel fonico di realizzare il suo sogno e tornare a casa dalla sua Miriam. Risultato? Davanti all’attacco o rivelazione della bella Pupa, la ballerina ha pianto disperata appena tornata su Playa Reunion. A colpirla nel profondo è il fatto di venire etichettata come falsa e macchinatrice, cose che sono davvero molto lontane da lei.

Angela Melillo piange disperata per colpa di Miryea all’Isola dei Famosi 2021

Al fianco di Angela Melillo, manco a dirlo, si è schierata subito Valentina Persia che ha attaccato, a sua volta, Miryea Stabile che si è detta allibita per quanto successo con il gruppo all’Isola dei Famosi 2021. Solo in un secondo tempo, quando la ballerina ha smesso di piangere e disperarsi in tutti i luoghi dell’isola, finalmente Miryea è riuscita a parlarle. A quel punto le due hanno chiarito, almeno in parte, l’accaduto, sottolineando che in realtà hanno due modi diversi di vedere e sentire le cose e quindi va bene così. Amicizia finita quindi e nuove discussioni in studio questa sera in diretta? Sembra proprio che anche la ballerina sia pronta a scaricare Gilles Rocca che continua a lamentarsi perché stanco di rimanere all’Isola, lo scontro è servito?

