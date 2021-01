Miryea Stabile è fidanzata?/ Vita privata “top secret”, ma con Alessio Guidi…

Miryea Stabile è riuscita subito a distinguersi nella nuova edizione de “La Pupa e il Secchione e viceversa“. L’affascinante pupa ha attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto perché già protagonista di quello che sembra essere un triangolo amoroso. Proprio in virtù di questo, alcuni hanno iniziato a chiedersi se la bella Miryea sia fidanzata. La verità è che la ragazza sia molto riservata da questo punto di vista. Oltre ad avere il profilo Instagram privato, Miryea è molto riservata e preferisce non condividere aspetti della sua vita personale, compreso quella amorosa. È per questo che, al momento, non possiamo dire se c’è effettivamente un uomo nel suo cuore o se la modella sia single.

Miryea Stabile interessata ad Alessio Guidi?

Miryea Stabile è fidanzata? Probabilmente sarà proprio lei a svelarlo nel corso della sua avventura a La Pupa e il Secchione e viceversa 2021. D’altronde si sta già creando un feeling con Alessio Guidi anche se lui sembra essere interessato ad un’altra pupa: Stephanie Bellarte. D’altronde quest’ultima sembra ricambiare totalmente il suo interessamento, tanto da sceglierlo come pupo e soffiarlo proprio a Miryea. Cosa accadrà adesso tra le due? Scoppieranno scintille a La pupa e il secchione?



