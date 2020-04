Miss Detective/ Video, su Canale 5 il film con Sandra Bullock (oggi, 19 aprile 2020)

Pubblicità

‘Miss detective’ sarà il film in onda nel primo pomeriggio di Canale 5 domenica 19 aprile 2020 alle ore 14.20. Pellicola girata nel 2000 dal regista Donald Petrie, è una commedia d’azione con Sandra Bullock protagonista nel ruolo di Gracie Hart. Completano il cast del film Michael Caine nella parte di Victor Melling, Heather Burns nel ruolo di Cheryl Frasier, Ernie Hudson nella parte di Harry McDonald. Inoltre Benjamin Bratt interpreta Eric Matthews, John Di Resta ha il ruolo dell’agente Clonsky, William Shatner è Stan Fields, Deirdre Quinn interpreta Mary Jo Wright, Wendy Raquel Robinson ha il ruolo di Leslie Davis, Melissa De Sousa è Karen Krantz mentre Candice Bergen interpreta Kathy Morningside.

Pubblicità

Miss Detective, la trama del film

Gracie Hart, protagonista di ‘Miss detective’, è una agente dell’FBI particolarmente efficace ma abbastanza rozza nei comportamenti e divenuta piuttosto mascolina nelle movenze a causa degli anni di reclutamento. Gracie dovrà però trovarsi di fronte a un repentino cambiamento quando per un’indagine dovrà infiltrarsi tra le concorrenti di Miss America, seguendo il caso delle minacce ricevute da alcune delle ragazze partecipanti al concorso. Nonostante sia fisicamente prestante, Gracie non ha nulla della Miss e per essere credibile come infiltrata nel concorso deve essere messa totalmente a nuovo da Victor Melling, esperto britannico di cura dell’immagine. Nonostante il collega più vicino a Gracie, Eric Matthews, non creda nella possibilità di un cambiamento così radicale della donna, Eric riesce nel suo intento in maniera perfetta. Tanto che Gracie non solo riuscirà nella sua missione, sventando un attentato che minacciava quella che sarà poi la nuova Miss America, ma conquisterà anche il cuore di Matthews grazie a un nuovo atteggiamento, decisamente più femminile.

Video, il trailer di Miss Detective





© RIPRODUZIONE RISERVATA