Speed 2 – Senza Limiti, diretto da Jan de Bont

Domenica 6 ottobre, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:15, è prevista la messa in onda del film d’azione Speed 2 – Senza Limiti. La pellicola, realizzata nel 1997, è diretta dal regista Jan de Bont ed è il seguito del primo episodio, diretto dallo stesso de Bont appena 3 anni prima e accolto nelle sale con un enorme successo. Il regista ha iniziato la sua carriera come direttore della fotografia per poi dirigere blockbuster come appunto Speed e poi Twister e Tomb Raider – La culla della vita.

Ricatto d'amore, Rai 1/ Sandra Bullock in una commedia romantica e divertente, oggi, mercoledì 6 marzo 2024

Il cast del film Speed 2 – Senza Limiti vede ancora una volta protagonista Sandra Bullock nel ruolo di Annie Portier ma questa volta affiancata da Jason Patric, reduce dal successo ottenuto un anno prima con Sleepers, di Barry Levinson, nel ruolo di Alex Shaw, collega di quel Jack Traven originariamente interpretato da Keanu Reeves che aveva fatto battere più di un cuore nel ruolo dello spericolato agente speciale dell’FBI. Il cattivo della situazione, invece, questa volta è ricoperto da Willem Dafoe, che veste i panni di John Geiger. La sceneggiatura del film Speed 2 – Senza Limiti è del duo creativo rappresentato da Randall McCormick e Jeff Nathanson, mentre le musiche sono affidate a Mark Mancina e sono una componente fondamentale di tutte le scene di azione.

Un amore tutto suo, Rete 4/ Sandra Bullock innamorata a Natale, in onda oggi, domenica 24 dicembre 2023

La trama del film Speed 2 – Senza Limiti: il dirottamento di una nave da crociera

In Speed 2 – Senza Limiti, Annie ha da poco chiuso la sua relazione con l’agente speciale Jack Traven, conosciuto durante un attentato, proprio perché poco adatta allo stile di vita avventuroso del suo ex compagno. Durante una lezione di guida, intrapresa per riottenere la patente persa nel primo episodio della saga, la ragazza racconta al suo istruttore di aver preferito a Jack il tranquillo Alex, anche lui poliziotto ma impegnato in compiti più di routine e quindi meno esposto al pericolo.

Peccato però che proprio durante una guida Annie si imbatta nel suo mite Alex, reduce da un rocambolesco inseguimento in auto per acciuffare un pericoloso malvivente. La ragazza è molto contrariata per aver scoperto solo ora il vero lavoro del compagno così Alex, per farsi perdonare, le regala i biglietti per una favolosa crociera nei Caraibi: vivranno una romantica pausa e potranno godere di tutti i comfort della nave, punta di diamante della compagnia di navigazione.

Sulla stessa imbarcazione, la Seabourn Legend, ci sia anche John Geiger: ufficialmente è il responsabile dei sistemi informatici di sicurezza, in realtà sta elaborando la sua personale vendetta contro la compagnia marittima, rea di avergli causato una malattia professionale che lo sta portando alla morte. Nel giro di poco tempo, Geiger prende il controllo dei computer di bordo e manda la Seabourn Legend alla deriva, poi dopo aver ucciso il comandante, minaccia il primo ufficiale: deve iniziare subito le operazioni di evacuazione della nave poiché entro poche ore i motori della stessa scoppieranno.

Mentre i passeggeri iniziano a riempire le scialuppe, convinti che la nave a breve colerà a picco, Alex si rende conto che qualcosa non torna in questa narrazione e così scopre la presenza di Geiger e i suoi veri piani: il malvivente vuole far entrare la nave da crociera in rotta di collisione con una petroliera per poi scappare su una lancia di salvataggio con i gioielli sottratti nelle cabine. Alex decide quindi di aiutare l’equipaggio a fermarlo ma l’uomo si rende conto dei tentativi del poliziotto e prende in ostaggio Annie. Dopo alcune rocambolesche avventure, Alex riesce ad evitare un disastro ambientale ma non a salvare la nave, che in uno spettacolare incidente esce fuori dall’acqua e si incaglia fra le case di un porto cittadino. Il poliziotto riesce, però, a portare in salvo Annie mentre Geiger muore nello scoppio del windjet che aveva usato per la sua fuga.