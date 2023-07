Miss Olanda 2023 è trans/ Scoppia la polemica: “Declino dell’occidente inarrestabile”

Nella giornata di oggi è stata eletta Miss Olanda 2023, titolo storico e rinomato come la nostra controparte italiana e che permette alla vincitrice di gareggiare per l’ancora più ambito titolo di Miss Universo. Gli occhi erano tutti puntati su Rikkie Valerie Kolle, modella ed attrice olandese-molucchede di 22 anni che ha segnato una svolta, per certi versi, storica nel format, incornando di fatto la prima donna trans (che si identifica come uomo) che abbia mai vinto competizioni simili.

È stata, insomma, la prima donna trans a vincere il concorso di Miss Olanda 2023, ma anche le sue varie controparti delle varie nazioni, ma non è stata la prima a gareggiare. La prima trans in un concorso di bellezza, infatti, è stata la spagnola Angela Ponce, entrata nella storia, a modo suo, nel 2018. Parlando dopo l’incoronazione, Kolle ha parlato dell’importanza di rimanere sempre fedeli a se stessi e alle proprie ideologie, e ha promesso che utilizzerà questa occasione per combattere contro barriere e discriminazioni. Ovviamente, però, all’incoronazione di Miss Olanda 2023 sono seguite, specialmente online, pesanti critiche, specialmente tra coloro che non ritengono che possa, a tutti gli effetti, considerarsi donna.

Le critiche a Miss Olanda 2023: “Il declino dell’occidente è inarrestabile”

Insomma, tra congratulazioni e auspici, l’elezione di Miss Olanda 2023 è stata accolta anche da pesantissime critiche, specialmente sul social Twitter che raccoglie, in molti casi, le lamentele degli utenti. Jackson Hinkle, per esempio, noto influencer critico sulla modernità, l’ha commentato sottolineando che “l’occidente ha completamente perso la testa“. Un utente, invece, sottolineano che “un UOMO ha vinto Miss Olanda 2023. Aggiungiamo”, suggerisce, “l’Olanda alla lista delle nazioni che hanno CANCELLATO le donne“. Un altro ancora, invece, specifica che “tra 9 milioni di donne in Olanda, hanno scelto un uomo. Forse c’era carenza di donne, magari a causa del cambiamento climatico”. Secondo il profilo di Radio Genova, invece, la scelta di un trans come Miss Olanda 2023 rappresenta alla perfezione il fatto che “il declino dell’occidente è inarrestabile“.

