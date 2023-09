“Missile caduto su mercato Kostiantynivka è ucraino”/ NY Times “15 civili sono morti”

Il 6 settembre scorso si è verificato un devastante attacco missilistico presso la città di Kostiantynivka, nell’Ucraina orientale. Dagli addetti ai lavori viene considerato uno dei più gravi degli ultimi mesi, tenendo conto che il missile ha ucciso almeno 15 civili, provocando il ferimento di altre 30 persone. L’arma letale ha colpito un mercato, che come mostrato dalle immagini circolanti online, era abbastanza affollato, ed oltre ad abbattersi sulle bancarelle ha perforato finestre e muri, ferendo alcune vittime in maniera irriconoscibile. Secondo il New York Times, autorevole quotidiano americano, a causare quel devastante attacco sarebbe però stato un missile sganciato dagli stessi ucraini.

Meno di due ore dopo l’evento il presidente Volodymyr Zelenskyj aveva puntato il dito nei confronti dei russi, definendoli “terroristi”, e molti media hanno seguito il suo esempio, accusando appunto Mosca di aver dato vita ad un attacco sanguinario. Del resto nel corso di questa lunga guerra in Ucraina, l’esercito russo ha spesso e volentieri attaccato i civili colpendo, scuole, mercati e altri edifici residenziali, di modo da incutere la paura nella popolazione. Sempre a Kostiantynivka, ad esempio, ad aprile vennero bombardate delle case e una scuola materna, uccidendo sei persone.

MISSILE CADUTO SU MERCATO KOSTIANTYNIVKA: ECCO L’IPOTESI AVANZATA DAL NYT

L’attacco al mercato, però, secondo quanto sostiene il New York Times dopo aver raccolto e analizzato numerose prove fra cui frammenti di missili, immagini satellitari e varie testimonianze, potrebbe essere stato il risultato di un missile di difesa aerea ucraino errante, lanciato da un sistema Buk. Si dovrebbe quindi essere trattato di un tragico incidente e secondo gli addetti ai lavori i missili come quello che è appunto finito sul mercato di Kostiantynivka possono andare fuori rotta per varie ragioni, a cominciare da un malfunzionamento elettronico o da una guida danneggiata o magari tranciata al momento del lancio.

Nel corso del bombardamento al mercato, i russi stavano colpendo pesantemente la cittadina di Kostiantynivka, di conseguenza gli ucraini si stavano difendendo così come segnalato anche via Telegram. In risposta all’ipotesi dell’incidente un portavoce delle forze armate ucraine ha fatto sapere che vi è in corso un’indagine.











