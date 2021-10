Missile da Corea del Nord: riunione d’emergenza Onu/ Oggi il consiglio di sicurezza

Torna a far paura Kim Jong-un e la Corea del Nord. Nella giornata di ieri, come riferito da tutti i principali organi di informazione online italiani e stranieri, è stato lanciato un missile balistico da un sottomarino, facendo chiaramente capire al mondo intero come la stessa nazione nordcoreana abbia drasticamente aumentato le sue capacità militari. Il proiettile di grosse dimensioni è stato lanciato verso il mar del Giappone, come riferito dal Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, e sembrerebbe essere poi caduto in mare anche se in un luogo non precisato.

“Il nostro esercito – hanno riferito i Capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud – ha rilevato un missile balistico a corto raggio non identificato, sarebbe un SLBM (Submarine-launched ballistic missile, ndr) lanciato dalla Corea del Nord”. Di conseguenza il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi pomeriggio, mercoledì 20 ottobre, per una riunione d’urgenza a porte chiuse, così come riportato da fonti diplomatiche che hanno fatto altresì sapere che il vertice è stato voluto da Regno Unito e Stati Uniti.

ONU, RIUNIONE D’URGENZA DOPO MISSILE LANCIATO DA NORD COREA: E SEUL REPLICA CON UN RAZZO SPAZIALE…

In seguito anche la Francia ha aderito a quanto richiesto da Londra e Washington, mentre l’ambasciatore cinese all’Onu, Zhang Jun, si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti che lo interrogavano sulla questione. Simile il comportamento tenuto dal viceambasciatore russo all’Onu, Dmitry Polyanskiy, che ha spiegato di voler prima meglio indagare la questione: “Dobbiamo trovare maggiori informazioni” su questo lancio, perché le interpretazioni degli eventi nel Nord sono “sempre state contrastanti”, ha detto secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa.

Pyongyang, dal suo canto, ha confermato di aver lanciato un missile balistico da un sottomarino, e se la notizia fosse realmente confermata significherebbe che lo stesso Paese avrebbe una possibilità doppia di lanciare i missili nucleari, ovvero, da terra e da mare. La tensione è sempre più alta nella Corea, e giovedì Seul lancerà Nuri, il suo primo razzo spaziale.



