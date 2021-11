Missione Beauty/ Anticipazioni 19 novembre Rai 2: etno-cosmesi, ospite Tezeta Abraham

Missione Beauty, anticipazioni puntata 19 novembre su Rai 2

Oggi pomeriggio, venerdì 19 novembre, alle 17.15 su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con “Missione Beauty”, il talent dedicato ai giovani operatori di Make-up e Hair-Stylist condotto da Melissa Satta. Al suo fianco tre giudici d’eccezione: Manuele Mameli, esperto di make-up, Elisa Rampi, hairstylist, e Guido Taroni, fotografo di moda. La competizione, iniziata il 30 settembre, si snoda in 8 puntate dalle audizioni di 24 candidati, passando per la selezione dei 16 finalisti in coppie da 8, fino alla scelta della coppia vincitrice formata da un Make-up Artist e un Hair-stylist, che si aggiudicheranno un contratto da Ambassador e Tutorship con Clinique e Aveda. Inclusività, diversità e sostenibilità sono temi centrali del talent: la “Missione Beauty” dei concorrenti deve essere globale e genderless.

Mission Beauty: ospite l’attrice Tezeta Abraham

Nella puntata di oggi, venerdì 19 novembre, di “Missione Beauty” la seconda prova è dedicata all’etno-cosmesi ovvero la bellezza di essere diversi, valorizzando le proprie origini. I concorrenti devono truccare 4 modelle di differenti etnie: scandinava, africana, asiatica, indiana. Ospite della puntata è l’attrice etiope Tezeta Abraham, protagonista anche della manche di spareggio. Nata nel 1985 nel Gibuti da genitori etiopi, si è trasferita a Roma all’età di cinque anni. Dopo i primi anni in collegio, anziché iscriversi all’università ha iniziato a lavorare in una gelateria. Nel 2002 ha vinto il concorso di Miss Africa Italia, avvicinandosi al mondo della moda. Nel 2010 ha preso parte alla 71° edizione di Miss Italia e nel 2015 ha debuttato in televisione, su Rai 1, con la serie “È arrivata la felicità”, scritta da Ivan Cotroneo, nel ruolo di Francesca. Nel 2016 ha interpretato Karima in “L’ultima rima”, per la regia di Carlo Fracanzani.

