Da tempo immemore veste i panni di giudice a Ballando con le stelle ma quando si tratta di raccontarsi, dato il suo essere riservato, non sempre si concede. Ivan Zazzaroni ha scelto il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per raccontare la sua longeva esperienza al tavolo del talent di Milly Carlucci ma per argomentare anche a proposito di alcune sue circostanze di vita legate ai suoi affetti più cari, come il figlio Gianmaria e la compagna Monica Gasparini.

Caterina Balivo ha incalzato subito Ivan Zazzaroni sul tema del momento per Ballando con le stelle 2024: “Guillermo Mariotto ci sarà? Si parla solo di questo da giorni, anche dalla Turchia non ti dico chi mi ha chiamato, lo conosci anche tu. Mi ha scritto Mourinho, giuro! Mi ha fatto una battuta e poi voleva sapere quale sarà la finale”. Dunque, a parte la rivelazione sull’allenatore portoghese, il giudice del talent di danza ha scelto di glissare su quello che sarà il destino del collega.

Altro tema caldo nel corso della stagione di Ballando con le stelle 2024 è stata l’esclusione di Angelo Madonia, un primato per il talent ventennale. “Dopo 17 anni non era mai successo, so che Milly Carlucci più volte ha cercato di far capire che ci volesse maggiore condivisione con Federica Pellegrini”. Ivan Zazzaroni ha poi aggiunto: “Lei non ha voluto alcun tipo di protezione, è eccezionale; è voluta andare avanti nonostante fosse dispiaciuta per quanto fatto da Madonia. ‘Spero mi chieda scusa’, aveva detto, cosa che non è successa però almeno non ha fatto polemiche”.

Spazio poi – sempre a La Volta Buona – alla vita privata di Ivan Zazzaroni: “Mio figlio Gianmaria lo adoro a dei livelli inimmaginabili! Si sta laureando per la seconda volta, è un uomo in gamba. E’ tutta la mia vita, sinceramente; non sono mai stato severo, in 34 anni gli ho urlato solo una volta credo”. Sulla compagna Monica Gasparini ha invece spiegato: “Stiamo insieme da 16 anni, io a differenza sua parlo veloce per non farmi capire, lei è la parte logica del gruppo…”. Il giornalista e giudice di Ballando con le stelle 2024 ha poi concluso con una particolare riflessione: “Forse meglio come compagno che come papà, per via del mio lavoro sono stato assente quindi in determinate circostanze penso che sarei dovuto stare vicino a lui. Dopo anni senti una sorta di senso di colpa ma quando vedi il prodotto finale, in un certo senso ti assolvi…”.