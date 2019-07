MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11/ Video, l’annuncio di JFK: “Andiamo sulla Luna”

La missione spaziale Apollo 11, quella che portò per la prima volta l’uomo sulla Luna, 50 anni or sono, iniziò ufficialmente nel 1962. Il 12 settembre di 57 anni fa, infatti, l’allora presidente degli Stati Uniti, il compianto John Fitzgerald Kennedy, annunciò al mondo intero l’intenzione degli USA di sbarcare sul satellite terrestre. Alla Rice University, in piena Guerra Fredda con l’Unione Sovietica, JFK disse: “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese, non perché sono semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre”. Fu la risposta alla missione russa del 1958, quando venne mandato nello spazio lo Sputnik: purtroppo Jfk morì prima di poter vedere i suoi connazionali mettere piede sulla Luna. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11: IL RACCONTO DI COLLINS

Google dedicato uno speciale Doodle alla missione spaziale Apollo 11, il 50esimo anniversario dell’allunaggio, i 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla luna. Il classico logo del gigante di Mountain View è stato quindi appositamente modificato per l’occasione, e se oggi vi capiterà di imbattervi sulla home page del motore di ricerca troverete un astronauta e la luna al posto delle prime due “o” della parola Google, il tutto in uno stile tipicamente lunare. Cliccando poi sullo stesso Doodle vi si aprirà un video direttamente da Youtube, in cui viene ricostruito l’intero allunaggio in versione stilizzata, quasi a cartoon. “Inizio sequenza di accensione – parte il video dedicato – 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tutti i motori accesi! Decollo, decollo riuscito”. Quindi si vede il razzo vettore che parte, lascia la base e decolla verso lo spazio, nel contempo entra la voce di Mike Collins, l’astronauta che durante la missione guidava il modulo vettore, che dice “Ciao sono Mike Collins astronauta dell’Apollo 11”.

MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11: L’UOMO SBARCA SULLA LUNA

“50 anni fa ho partecipato ad un’avventura che ha portato Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla superficie della Luna per la prima volta nella storia. In quel momento io mi trovavo in orbita a 97km sopra di loro nel modulo di comando, il modulo che alla fine ci avrebbe portati tutti a casa”. A quel punto il razzo vettore si “spezza”, lasciando solamente la parte terminale, quella che effettivamente porterà gli astronauti a stelle e strisce sul pianeta sconosciuto. “Neil, Buzz ed io sentivamo tutti gli occhi puntati su di noi”, prosegue Collins, “Ci sono volute circa 400mila persone per fare atterrare gli umani sulla Luna, dagli ingegneri ai programmatori di computer, alle persone che hanno cucito le tute spaziali”. Collins ricorda la tecnologia usata 50 anni fa per la missione che cambiò la storia del mondo: “Il computer di bordo aveva una potenza di calcolo inferiore a quella che oggi portiamo in tasca”.

MISSIONE SPAZIALE APOLLO 11: L’AVVENTURA CHE CAMBIO’ LA STORIA

La Nasa, prosegue nel suo racconto Collins, utilizzò tre diverse antenne, una in Spagna, una in Australia e una in California, di modo che gli astronauti potessero essere visibili indipendentemente dalla loro posizione. Interessante l’aneddoto della manovra cosiddetta “girarrosto”: “Eravamo esposti alla luce solare tra terra e luna, per regolare la temperatura dovevamo ruotare letteralmente come uno spiedo”. Un’emozione esagerata fu vedere la Luna per la prima volta da così vicino: “Uno spettacolo magnifico, era enorme”. Ma c’era un’altra visione da brividi: “Per quanto fosse impressionante da così vicino, non era nulla in confronto alla visione della terra in miniatura”. Il video prosegue con lo sbarco effettivo degli astronauti sulla Luna, i festeggiamenti presso la Nasa di Houston, e il ritorno sulla terra, con il satellite sullo sfondo. Di seguito il video di Google

