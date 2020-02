Mister Felicità/ Video, su Rai 3 il film di e con Alessandro Siani (28 febbraio)

Mister Felicità va in onda oggi, 28 febbraio, a partire dalle ore 21:20 su Rai 3. Questo film appartiene al genere commedia ed ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane durante l’anno 2017. Il film è diretto dal comico di origini napoletane Alessandro Siani, che veste i panni anche del protagonista del film. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Siani in compagnia di Fabio Bonifacci. All’interno del cast del film ci sono oltre a Siani anche Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci e Cristiana Dell’Anna. Tra le case di produzione di questa pellicola figurano la Cattleya e Rai Cinema. Il direttore della fotografia del film risulta essere Paolo Carnera mentre le musiche sono curate da Umberto Scipione.

Mister Felicità, la trama del film

Ecco la trama di Mister Felicità. Martino è un ragazzo pigro e sfaticato che vive in Svizzera. Difatti, Martino non fa nulla dalla mattina alla sera, vivendo letteralmente sulle spalle della sorella Caterina. Tuttavia, un giorno questa routine viene sconvolta da un incidente di Caterina che non riesce più a lavorare ed a causa del suo brutto infortunio deve sottoporsi a visite mediche molto costose. A questo punto, con molta riluttanza, tocca a Martino portare avanti la casa ed assicurarsi una rendita economica. Quindi Martino va a lavorare presso il dottor Guglielmo Gioia, un mental coach molto conosciuto, che gode di eccellente stima, come uomo delle pulizie. Un giorno comunque, il dottore si assenta e Martino, improvvisando grazie alla sua abilità oratoria, si finge il suo assistente. Con questo stratagemma, Martino intende essere pagato per riuscire a donare alla sorella le cure mediche che tanto desidera, in modo da poter recuperare dal brutto infortunio che l’ha sconvolta. Martino quindi crea un vero e proprio alter ego e si fa chiamare con il nome di Mister Felicità. Tra le sue tante avventure, incontrerà anche Arianna, una pattinatrice sul ghiaccio molto bella e tra i due scoccherà la scintilla dell’amore. Tuttavia, Martino in un certo senso è un impostore e dovrà fare in modo di andare avanti stando attenti alla probabilità di essere scoperto.

Video, il trailer di Mister Felicità



© RIPRODUZIONE RISERVATA