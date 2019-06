Mobilità docenti, Miur: domani esiti richieste/ Come verificarli e vincolo dei 3 anni

Era attesa il 20 giugno la pubblicazione dei movimenti relativi alle istanze di Mobilità docenti, ma la data è stata spostata a domani, lunedì 24 giugno 2019. Il Miur ha avvisato tramite email gli Uffici scolastici territoriali e i sindacati, spiegando che la pubblicazione dei trasferimenti di cattedra e ruolo riguarderà i docenti di ogni ordine e grado di istruzione. Cambia la data, ma non il meccanismo per verificare l’esito della domanda. I docenti interessati, che ovviamente hanno presentato istanza di trasferimento, riceveranno l’esito direttamente sulla loro casella di posta elettronica, quella con cui hanno effettuato la registrazione al sito di Istanze Online. Ma anche gli Uffici scolastici provinciali pubblicheranno questi dati, in particolare un file contenente tutti i movimenti effettuati. Chi otterrà il trasferimento di cattedra o ruolo in una delle sedi indicate nella domanda, non potrà chiedere nuovamente il trasferimento prima di 36 mesi, a causa del blocco triennale a cui sarà soggetto.

MOBILITÀ DOCENTI, MIUR: DOMANI ESITI RICHIESTE

È l’articolo 2 del contratto sulla Mobilità a fissare il paletto dei tre anni. Questo vuol dire che il docente che ottiene la titolarità di una posizione che aveva richiesto lui stesso attraverso istanza volontaria, non potrà presentarne un’altra per il triennio successivo. E questo vuol dire che chi otterrà una cattedra con la sua domanda di Mobilità, potrà presentarne un’altra per l’anno scolastico 2022/2023. Si tratta di un vincolo “totale”, nel senso che non ci sono distinzioni che si applicano ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento nelle sedi che hanno indicato. Quindi vale anche per chi ha ottenuto il trasferimento dal posto comune a quello di sostegno, o viceversa. E questo discorso per i docenti che si muovono nel distretto sub-comunale e per passaggi di ruolo. Il blocco triennale non si applica invece ai docenti che ottengono trasferimento, ma in un comune diverso da quello in cui avrebbero diritto alla precedenza oppure per quei soggetti a trasferimento d’ufficio o a seguito di domanda condizionata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA