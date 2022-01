Modella 18enne morta di Covid/ Valentina Boscardin uccisa da trombosi

La 18enne Valentina Boscardin, modella brasiliana, è morta per complicazioni legate al Covid. Una notizia tragica quella che giunge direttamente dal Sud America e che trova conferma nelle drammatiche parole pubblicate su Instagram dalla madre della giovane, una presentatrice famosa in patria, Marcia Boscardin. “Con grande dolore devo separarmi dall’amore della mia vita. Addio e che Dio ti accolga con le braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo è salito in cielo”, ha scritto la donna nel salutare Valentina, che si trovava ricoverata presso un nosocomio di San Paolo, dove, stando a quanto riportato dai media in Brasile, è stata colpita da una trombosi rivelatasi purtroppo fatale. Era positiva al Coronavirus.

Come sottolineato dalla mamma della teenager, Valentina Boscardin non aveva un quadro clinico complicato, in quanto non aveva malattie pregresse e aveva completato il ciclo vaccinale con due dosi di siero Pfizer, ma, nonostante questo, il Covid-19 è riuscito a superare le barricate alzate dalle sue difese immunitarie. L’avrebbe fatto nel corso delle vacanze di Natale, dando origine prima a una polmonite e aggravando via via le condizioni di salute della giovane, sino alla trombosi che l’ha colpita nella giornata di domenica. A sottolinearlo è stato un amico di famiglia, che sottolinea: “Era pronta a intraprendere una carriera internazionale, che tristezza… Riposa in pace, Valentina”.

VALENTINA BOSCARDIN, MORTA DI COVID A 18 ANNI: AVEVA GIÀ LAVORATO PER IMPORTANTI BRAND DI MODA

Al cordoglio e al dolore per la morte di Valentina Boscardin si aggiunge il rammarico di non averla vista spiccare il volo sulle passerelle internazionali della moda. Come scrive la testata giornalistica “La Vanguardia”, la diciottenne aveva ereditato il talento e la grazia della madre, che un tempo era a sua volta modella ed era ufficialmente entrata a far parte dell’agenzia Ford Model Brasil. Era popolare anche su Instagram, dove contava 19mila follower.

Anche la sopra menzionata Ford Model Brasil ha annunciato la notizia della morte di Valentina Boscardin ai media locali. La ragazza aveva già lavorato per brand prestigiosi, quali Valentino, Armani e Christian Dior. Successivamente, si era dedicata agli spot pubblicitari.

