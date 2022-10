Modella drogata e stuprata a Milano da pr/ “Pugni sulla testa e coltello puntato…”

A “Quarto Grado”, trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, è stato affrontato anche il caso della modella brasiliana drogata e stuprata da un pr turco di 42 anni, che tra l’altro aveva fatto da testimone ad Alberto Genovese. I fatti sono noti, in quanto l’episodio di cronaca è emerso nei giorni scorsi: l’uomo è stato denunciato alla Procura di Milano dalla ragazza, con l’accusa di averla drogata, ripetutamente abusata, costretta a prostituirsi e vittima di stalking. La giovane doveva avere rapporti s*ssuali con terzi, secondo quanto espresso nella denuncia, per consentire al 42enne di pagare l’affitto di casa sua e i debiti che accumulava.

LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 1 ottobre, numeri vincenti!

“Io non volevo – ha confessato la modella nel servizio –, ma avevo paura delle sue continue minacce di rivelare a mia madre che facessi uso di droga e di diffondere i video che mi ritraevano in intimità”. Tutto ebbe inizio a marzo 2021, quando G. (questo il nome della giovane drogata e stuprata) giunse a Milano in cerca di cittadinanza italiana e si imbatté nell’uomo. “All’inizio sembrava una persona carina e amichevole – ha asserito –, ma successivamente ha iniziato a istigarmi alla droga. Mi ha fatto provare la cocaina, poi la polvere rosa, che è chimica. Continuava a ripetermi di fidarmi di lui, sono stata costretta ad avere rapporti s*ssuali con altri uomini, ma loro pensavano lo facessi di mia iniziativa, per divertirmi. Mi ha dato circa 15mila euro”.

Simbolotto, Lotto/ Estrazioni numeri e simboli vincenti di oggi, 1 ottobre 2022

MODELLA DROGATA E STUPRATA: “MI HA PUNTATO IL COLTELLO ADDOSSO”

A “Quarto Grado”, la modella drogata e stuprata ha rivelato che, per sfuggire da quella situazione, ad aprile ha lasciato l’uomo, ma lui si sarebbe vendicato con la violenza: “Una notte in camera da letto mi ha schiaffeggiato due volte perché piangevo e rischiavo di svegliare i vicini – ha affermato G. –. Mi ha preso a pugni sulla testa, poi è andato in cucina, ha impugnato un coltello e me l’ha puntato addosso, minacciando di usarlo se non avessi smesso di piangere. Poi, mi ha anche violentato”.

Polonia, compresse anti-radiazioni vs minaccia nucleare/ "Distribuite ai pompieri…"

Oggi, come spiegato dall’avvocato Alexandro Maria Tirelli, che assiste la donna, “la mia assistita si trova in un luogo protetto ed è molto spaventata, proprio perché vengono reiterate continue minacce, anche da utenze telefoniche diverse. Sono minacce abbastanza gravi, rivolte a lei e ai suoi familiari”. In tutto questo, il pr si è detto assolutamente innocente e punta il dito contro la modella: “Come fai a indurre alla prostituzione qualcuno che faceva s*sso in pubblico, alle feste, davanti a 20 persone? Quella sera abbiamo litigato, le ho detto che non l’amavo. Lei ha iniziato a gridare che io la minacciavo e la volevo uccidere. Le ho detto che era pazza. Da allora non l’ho più vista né sentita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA