Francesco Oppini indignato per Marco Bellavia: “Aggredito e isolato dal branco del GF Vip”/ “È violenza!”

Francesco Oppini attacca il cast del Grande Fratello Vip 2022 per l’atteggiamento avuto nei confronti di Marco Bellavia

Poche ore fa Marco Bellavia ha abbandonato il Grande Fratello Vip. È passata circa una settimana dal suo ingresso nella Casa eppure per lui sono stati sin da subito giorni molto difficili. Marco ha ammesso di non stare bene e di non essere “equilibrato” in questo momento e in Casa non ha trovato il supporto morale che cercava dai compagni, spesso anzi da loro criticato e poco creduto. Un atteggiamento quello dei gieffini che ha scatenato sul web feroci critiche da parte dei telespettatori, solidali con Marco e il suo malessere.

Le critiche nei confronti del cast del Grande Fratello Vip – tutti tranne pochissimi che si sono sempre mostrati vicini e solidali a Marco Bellavia – arrivano anche da volti noti, che il GF Vip lo hanno vissuto sulla propria pelle come Francesco Oppini.

Francesco Oppini: “Bellavia isolato dal branco. Questo va oltre il bullismo!”

Con un duro post condiviso in una story su Instagram, Francesco Oppini tuona contro tutti coloro che non si sono mostrati solidali nei confronti di Marco Bellavia, anche semplicemente con una parola che potesse aiutarlo: “Le persone in difficoltà si aiutano, non si lasciano marcire in un angolo ad affogare nelle proprie debolezze. – ha scritto il figlio di Alba Parietti, aggiungendo – Arrivare addirittura ad aggredirle ed isolarle a favore del branco, dello spettacolo o di un televoto va oltre il ‘bullismo’ e diventa una cosa sola: VIOLENZA!“ Inutile dire che in tantissimi concordano con le parole di Oppini, lanciando pesanti accuse ad un cast che per molti si è dimostrato senza alcuna empatia nei confronti di una persona che, palesemente, soffre.

