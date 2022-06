Modello 730/ Come ottenere il bonus IRPEF di 1200 euro

Tutti i redditi fino a 15000 euro potranno beneficiare del bonus IRPEF 2022. Si tratta dell’ex bonus voluto dal governo Renzi che ha subito delle modifiche nel tempo. È capitato infatti che alcuni lavoratori non si sono visti riconoscere il bonus in busta paga, in questo caso attraverso la dichiarazione dei redditi del modello 730 potranno beneficiare di un contributo fino a 1200 euro.

Modello 730: il contributo per i redditi più bassi

Il bonus IRPEF voluto dalla governo Renzi è un trattamento che riconosce in busta paga una maggiorazione di €100 al mese a tutti i titolari che hanno un reddito di lavoro indipendente con un imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro dipendente punto il trattamento spetta solo sera dito complessivo non superiore a 28000.

Tuttavia anche coloro che hanno un reddito superiore a questa soglia massima, sulla base del decreto presidenziale 917/86 articolo 13 possono ottenere una ulteriore detrazione di 960 euro se il reddito è superiore a 28000 euro è compreso entro i 35000 euro.

Sempre sulla base della stessa normativa anche coloro che superano i 35000 euro di reddito imponibile, possono beneficiare di un ulteriore in posta entro i 40000 di 686 euro annuali.

Modello 730: il contributo per i redditi più alti

Il bonus IRPEF è riconosciuto direttamente in busta paga dal datore di lavoro a partire dal gennaio dell’anno fiscale.

Se il datore di lavoro non ha erogato una delle due agevolazioni è possibile recuperarle all’interno della dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, queste saranno erogate a titolo di rimborso dopo aver compilato il rigo C14, colonna 1 al codice 2. In questo modo, qualora il lavoratore non avesse visto riconoscersi il bonus in busta paga potrà recuperarlo con una dichiarazione dei redditi fino ad ottenere un massimo di 1200 euro.











