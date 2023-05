Modello ISEE/ Come averlo gratis anche se non lo hai richiesto prima

Ormai il modello ISEE è richiesto per poter beneficiare di moltissimi contributi economici e misure di welfare erogate dallo stato. Ma fino a quando si può richiedere per tutti coloro che non lo hanno fatto all’inizio dell’anno?

Bisogna specificare che la richiesta del modello ISEE molto spesso e gratuita ma alcune persone, anche CAF abilitati applicano una commissione che può andare da due o tre euro, fino a 15 euro.

Modello ISEE: perché è importante

All’interno del modello ISEE sono riportati i dati reddituali e patrimoniali del soggetto oppure dell’intero nucleo familiare. Si tratta di un documento fondamentale per poter accedere a diverse prestazioni sociali e assistenziali nel nostro paese.

L’indicatore In pratica valuta lo Stato economico del nucleo familiare, considerando la dichiarazione dei redditi, le spese e le detrazioni. Per poter ottenere l’ISEE è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva unica al CAF nella quale siano indicati i dati reddituali e patrimoniali dei membri del nucleo familiare.

Modello ISEE: come averlo gratis

Il CAF, vale a dire il centro di assistenza fiscale, è in grado di elaborare la dichiarazione sostitutiva unica e rilasciare la prestazione corrispondente. Tuttavia sarà l’istituto Nazionale della previdenza sociale, quindi l’INPS, ad erogare il modello ISEE.

L’INPS per poter adempiere al suo compito potrebbe anche necessitare di 10 giorni lavorativi, a seconda delle code che si registrano in quel periodo per le varie pratiche inoltrato da tutti i CAF d’Italia oppure dai singoli contribuenti.

Da oggi come sappiamo è possibile anche accedere all’ISEE precompilato che è disponibile sul sito dell’Inps accedendo mediante le credenziali di identità digitale, SPID, CIE e CNS.

In questo modo sarà possibile anche compilare il modello ISEE in modo semplificato e gratuito direttamente online











