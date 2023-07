Moderna investe in Cina/ “Accordo con Shangai per produrre biofarmaci e vaccini Mrna”

Il colosso farmaceutico Moderna punta sempre di più al mercato cinese investendo nelle imprese del territorio per collaborare e finanziare la ricerca nel campo della biomedicina, specialmente per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e la messa in commercio di nuovi preparati e vaccini a base Mrna. Dopo l’annuncio ufficiale è arrivato anche l’accordo firmato tra l’azienda e la Commissione per l’Economia e l’Informatizzazione di Shanghai, come riporta oggi il quotidiano China Daily, è stato finalizzato un contratto da mille miliardi di euro.

Melanoma, aumento casi in Uk "26.500 l'anno"/ Oncologi "Colpa delle vacaze low cost"

Si tratta del primo passo fatto da Moderna in Cina continentale che punta ad una cooperazione economica stabile nel settore biotech. Questo prevede, la costituzione di una base nel distretto di Minhang nella quale far partire i progetti di studio innovativi sui farmaci e contemporaneamente scegliere le successive gestioni di fondi di finanziamenti. La novità è anche che tutto ciò sarà controllato direttamente dalla sede cinese, che avrà autorità assoluta sull’impiego degli investimenti.

Alzheimer, Fda approva nuovo farmaco Leqembi/ "Riduce il declino cognitivo del 28%"

Moderna, accordo con la Cina per produrre farmaci e vaccini

L’incontro tra il capo del partito di Shanghai Chen Jining con il CEO di Moderna Stéphane Bancel, ha segnato l’accordo storico tra la casa farmaceutica e la Cina. In base al quale una gran parte della filiera della produzione industriale si trasferirà proprio nel distretto, e raggiungerà la catena di produzione completa in breve tempo. Un progresso importante per lo sviluppo della biomedicina, che potrebbe presto far diventare l’azienda come leader nel mercato della ricerca biotecnologica, per la quale si è già dimostrata essere all’avanguardia, soprattutto per i tempi record dell’approvazione del vaccino Covid.

Intesa Ema, Commissione Ue e Hma/ “Al via eliminazione delle flessibilità normative straordinarie"

China Daily ha sottolineato i dati già pubblicati in merito ai risultati raggiunti da Moderna, destinati a crescere nel settore. Lo scorso anno la casa farmaceutica ha aumentato il fatturato del 4,29% rispetto al 2021, puntando su immunologia, vaccini contro il cancro, prevenzione dei virus e medicinali e cure su base Mrna, fatturando 19,2 miliardi di dollari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA