Mogli di Leonardo da Vinci chi sono? si è mai sposato?/ Dall’accusa di sodomia al mistero della Gioconda

Le mogli di Leonardo da Vinci chi sono? Poco si sa della sessualità di Leonardo e questa sera la serie incentrata sulla sua figura e sul suo genio non risolveranno il mistero. Lui stesso non ha lasciato molto di scritto di natura personale, niente diari o poesie ma nemmeno lettere o drammi, e questo lascia pensare, insieme ad alcuni dati storici, che non si sposò mai e non sappiamo nemmeno se abbia davvero mai avuto una relazione con uomo o donna che sia. Inutile dire che sulla questione mogli di Leonardo da Vinci e sulla sua vita privata si è molto ricamato nel corso degli anni e se qualcuno mette in dubbio addirittura che abbia mai avuto una relazione intima, c’è chi continua a sottolineare il fatto che sulla sua testa, ad un certo punto, è piovuta l’accusa di sodomia attiva. Era il 1476 quando venne sporta contro di lui denuncia anonima che riguardava “cose assai miserabili” compiute con un tal Jacopo Saltarelli (per alcuni noto modello di artisti).

Le mogli di Leonardo da Vinci chi sono? Il genio italiano era etero o…

Alla fine l’accusa cadde nel vuoto perché anonima e per intentare un processo bisognava apportare una firma alla denuncia. Ma siamo sicuri che Leonardo da Vinci non si sia mai sposato? Nonostante gli indizi a sfavore sembra che c’è qualcuno che insiste ancora nel dire che proprio La Gioconda sia in realtà il ritratto della sua moglie segreta che per molti può essere Isabella d’Aragona, napoletana di nascita e sposa in seconde nozze proprio del genio toscano dal quale avrebbe avuto addirittura ben cinque figli. Suggestive sono le riflessioni dell’autore Jean Luc Hennig e della ricercatrice Sophie Herfort che vedono nel sorriso della Gioconda addirittura la natica di un ragazzo, Salaì. Questo, unito al fatto che Leonardo ha disegnato numerosi nudi maschili, potrebbe indicare invece la sua omosessualità.

