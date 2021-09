Moglie e figli Aldo Montano: Olga Plachina, Olympia e Mario Jr/ Doppio filo li lega

Aldo Montano entra nella casa del Grande Fratello Vip 2021 e questo significa solo una cosa ovvero che i riflettori saranno puntati sulla sua vita a cominciare dalla moglie Olga Plachina e i suoi figli, Olympia e Mario Jr. La vita dello sciabolatore è molto cambiata da quando nella sua vita è entrata la bellissima fidanzata diventata poi la moglie e presto conosceremo i dettagli di tutto quello che è successo visto che si racconterà (o racconteranno) nelle prossime settimane in tv dopo tanta voglia di privacy. Ma chi è Olga Plachina e come ha fatto ad entrare nella vita di Aldo Montano? Chi conosce la loro storia sa bene che anche lei è una sportiva visto che è campionessa nella corsa dei 400 metri ma è anche una modella russa molto bella che ha alle spalle la vittoria in ben due concorsi, Miss Best Model e Miss Sport. Classe 1997, la modella e atleta russa ha conosciuto Aldo Montano nel 2014 proprio ai Giochi Olimpici di Soci grazie ad un’amica comune.

Aldo Montano/ Al Grande Fratello Vip 2021 dopo l'addio alla scherma con medaglia alle Olimpiadi!

Olga Plachina: “Grazi Aldo per avermi scelta come tua moglie”

Chi segue il gossip sa bene che in quel momento lo sciabolatore stava venendo fuori da una lunga e travagliata storia d’amore con Antonella Mosetti con cui aveva spesso parlato di matrimonio fino a che i due non hanno deciso di chiudere. All’epoca sembra che la questione fosse ‘logistica’ visto che lei non voleva lasciare Roma per non rovinare la routine della figlia ma le frecciatine al veleno non sono mancate specie quando nella vita di Montano è arrivata la bella modella che in un lampo ha saputo conquistarlo fino a portarlo all’altare. Meno di due anni dopo, infatti, Olga Plachina ha sposato Aldo Montano in Siberia con una cerimonia riservata a pochi intimi. A coronare il loro sogno d’amore ci ha pensato poi l’arrivo della loro bambina chiamata Olympia proprio in onore alla loro passione condivisa per lo sport e le Olimpiadi. La famiglia si è allargata con l’arrivo del secondogenito, Mario Jr.

