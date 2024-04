Olga Plachina, chi è la moglie di Aldo Montano/ “Sono per la pace ma fiera di essere russa”

Olga Plachina, 26enne moglie del campione di scherma Aldo Montano, che sarà tra i giudici della nuova edizione di La Pupa e il Secchione, è stata modella e atleta ostacolista. I due si sono conosciuti proprio in occasione di un evento sportivo, ai Giochi invernali di Soči in Russia nel 2014, dove, come ha confermato più volte la coppia è scattato il colpo di fulmine che li ha fatti poi dopo qualche anno convolare a nozze e formare una famiglia con la nascita di due figli, Olympia e Mario Jr., arrivati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. Nonostante la differenza di età di ben 18 anni, il matrimonio è molto solido e tutt’ora Aldo Montano condivide quasi quotidianamente sui social momenti di intimità familiare e di vita quotidiana con la moglie.

In un’intervista rilasciata al Messaggero ha anche raccontato che il segreto della felicità coniugale è quello di mantenere sempre una complicità e superare i momenti difficili insieme, soprattutto condividere le idee in merito all’educazione dei figli. Olga Plachina ha confermato, in occasione della nuova avventura televisiva, di essere molto fiera e di non vedere l’ora di godersi lo spettacolo facendo il tifo per lui da casa insieme ai figli.

Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, le critiche social per il supporto a Putin

Olga Plachina, ex atleta e moglie di Aldo Montano, recentemente era stata investita da numerose critiche sui social dopo alcune dichiarazioni fatte su Instagram, che riguardavano il conflitto tra Ucraina e Russia. La modella aveva infatti pubblicato un post nel quale affermava con orgoglio le sue origini russe, non nascondendo anche di essere una sostenitrice di Putin. Cosa che aveva sottolineato più volte anche in passato dichiarandosi fiera anche del regime del suo paese. Sul social aveva scritto: “Sono una ragazza russa e lo dico che sono fiera di essere russa, mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime! Il mio Stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice“.

Tuttavia queste affermazioni non sono state accolte positivamente dai suoi followers che l’hanno accusata di essere a favore della guerra e contro l’Ucraina. Per questo motivo, anche con il sostegno di Montano, che si è schierato più volte in suo favore pubblicamente, l’ex ostacolista aveva deciso di precisare di essere sempre a favore della pace, sottolineando anche il fatto di avere molti parenti che vivono attualmente in Ucraina.











