Moglie e figli di Dario Maltese, chi sono?/ Vita privata top secret: la drastica scelta del giornalista

Dario Maltese ha una moglie? Cosa sappiamo della vita privata del giornalista e opinionista dell’Isola dei Famosi 2024

Celebre giornalista e volto del TG5, Dario Maltese ha deciso di intraprendere un’avventura molto diversa a quelle a cui è televisivamente abituato, esordendo come opinionista dell’Isola dei Famosi 2024. Da allora si sono inevitabilmente accesi i riflettori su di lui, tanto che oggi molti telespettatori si chiedono se sia fidanzato, sposato o abbia dei figli.

In realtà, della vita privata di Dario Maltese, e soprattutto di quella amorosa e sentimentale, si conosce poco o nulla. Spulciando sul profilo Instagram del giornalista, dove conta 23mila follower, non ci sono indicazioni sulla sua attuale situazione sentimentale. Il giornalista posta, infatti, solo foto che riguardano il suo lavoro e che, comunque, non intaccano la sua privacy. Dunque ci è difficile confermare che abbia una moglie e, dunque, dire chi sia.

Dario Maltese, vita privata top secret: solo un’indiscrezione…

Dario Maltese preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori, motivo per il quale è difficile, al momento, dire se abbia una persona speciale nel cuore. Stessa situazione, dunque, per quanto riguarda possibili figli. Alcune indiscrezioni dal web svelerebbero che Dario Maltese ha in realtà una moglie, ma on abbiamo prove tali da poterle confermare. Dario Maltese, anche nelle interviste, preferisce esporsi sul suo lavoro, sulla sua maturazione personale e giornalistica e sui suoi esordi.

In un’intervista rilasciata a Grazia nel 2022, Maltese ha raccontato come ha deciso di fare il giornalista: “Da bambino rispondevo sempre che da grande avrei voluto avere un’edicola e vendere i giornali così avrei avuto l’opportunità di poterne leggere quanti ne volevo. Penso che già in questa risposta ci fosse, un po’ anche a livello inconscio, il mio desiderio di fare il giornalista. Un desiderio che si è concretizzato durante gli anni del liceo.” ha ammesso.

