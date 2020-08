Mogol, Una serata bella per te/ Torna su Rete4 l’omaggio a Giulio Rapetti il grande paroliere (Replica)

Oggi, sabato 15 agosto 2020, sarà invece Mogol protagonista di Una serata bella per te, in onda in replica su Rete 4. Un omaggio al grande paroliere italiano, che alla musica dello Stivale ha regalato tante perle preziose e intramontabili. In queste settimane, Mogol è invece impegnato in Mogol racconta Mogol, uno spettacolo in cui il Maestro parla della sua arte e che gli ha dato modo di presentare anche i grandi successi realizzati con Battisti. Da Pensieri e parole fino a Mi ritorni in mente, La canzone del sole, La collina dei Ciliegi e molto altro ancora.

Mogol presto spegnerà 84 candeline

Mogol, nome d’arte di Giulio Rapetti, sta per compiere un passo importante: fra soli due giorni spegnerà 84 candeline. Il paroliere italiano però festeggerà qualche giorno più tardi, il 23 agosto, ad Anagni, la città dei Papi. “Le canzoni si cantano, come ho detto, perchè le hanno imparate a memoria”, ha detto di recente a TuNews24, “ma quasi nessuno si è fermato non dico a meditare, ma a valutare e commentare quella frase da me scritta“. Per tanti anni il suo nome è stato accostato a quello di Lucio Battisti, anche se poi i due si sono divisi dal punto di vista artistico. Anche se il cantautore scomparso rimane inimitabile, Mogol crede di aver trovato un nuovo Battisti nella voce di Gianmarco Carroccia. “Abbiamo girato l’Italia dal Nord al Sud e sono stati incontri sempre sold out”, ha sottolineato. Il suo allievo ha proposto di recente in un concerto a Piverno dal titolo Emozioni, tutti i brani scritti dalla coppia Mogol/Battisti. “Uno spettacolo emozionante e travolgente che ripropone questa vera e propria biografia musicale“, ha aggiunto, “attraverso una performance di quasi due ore. L’interpretazione dei brani è appunto affidata al bravissimo Gianmarco Carroccia che, con la sua voce tanto simile a quella del cantautore di Poggio Bustone, non stravolge la versione originale del disco ma ne dà una cosiddetta ‘interpretazione perfetta’“.

Mogol, un nome legato a quello di Lucio Battista

Impossibile nominare Mogol e non rievocare subito anche il nome di Lucio Battisti. I due si sono conosciuti tanti anni fa in tempi non sospetti. “Me lo portò a casa una mia amica parigina, che si occupava di edizioni musicali e stava cercando un musicista italiano da promuovere in Francia“, ha rivelato Mogol a TuNews24, “Mi fece ascoltare le sue canzoni, che non erano un granché e io lo dissi chiaramente a quel ragazzo“.



