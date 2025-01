Amici 24, Mollenbeck crolla per l’ultimo posto in classifica: “Ho paura di uscire”

Si è lasciato a prendere dalla crisi e dello sconforto Samuele Mollenbeck l’allievo di canto di Lorella Cuccarini dopo che nella classifica stilata da Fred De Palma ed Enrico Nigiotti nella scorsa puntata è arrivato ultimo e soprattutto è arrivato ultimo anche nella classifica stilata dai suoi compagni. Nel daytime di ieri, infatti, è stato mostrato che la produzione ha chiesto agli allievi di stilare una classifica di chi si meriterebbe un posto al Serale ed all’ultimo posto è finito proprio il cantante. E è per questo che Mollenbeck è entrato in crisi ad Amici 2024.

Raggiunto da Jacopo Sol che ha tentato di rincuorarlo, infatti, Mollenbeck ha rivelato di aver paura di uscire dalla suola di Amici di Maria De Filippi e di non poter accedere al Serale. “Non mi sono offeso. Ho solo paura di tornare a fare la vita che facevo prima” ha rivelato il giovane cantante. Mollenbeck è entrato nella scuola più tardi rispetto ad altri allievi. Dopo la sfida persa con Luk3 è entrato ad Amici il 1 dicembre 2025 battendo in sfida Diego Lazzari ed entrando nella squadra di Lorella Cuccarini. Durante la sfida ha colpito tutti con la sua cover di Quanto Forte Ti Pensavo di Madame e soprattutto con il suo inedito Male.

Mollenbeck in crisi ad Amici 24: “Pronto a fare qualsiasi cosa per arrivare al Serale”

Amareggiato e deluso per come sta andando il suo percorso nella scuola di Amici 24, Mollenbeck dopo essere entrato in crisi ha deciso di isolarsi in giardino. Successivamente, però, è stato raggiunto da Jacopo Sol che ha tentato sollevargli il morale. Mollenbeck a questo punto prima ha rivelato di avere paura di venire eliminato al Serale. Tuttavia mentre nei giorni scorsi ha ammesso di voler abbandonare il talent, poi ha aggiunto di non aver nessuna intenzione di abbattersi o arrendersi ma di essere pronto a tutto pur di accedere al Serale: “Spero semplicemente di avere il tempo, di darmi il tempo e di darmi anche la serenità di godermi la cosa. Di divertirmi e di esprimere quello che sono. Però io so benissimo che dentro di me farò qualsiasi cosa per arrivare a prendermi quella maglia dorata”.