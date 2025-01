Mollenbeck in crisi ad Amici 24 dopo il nuovo ultimo posto in classifica

Il percorso di Mollenbeck ad Amici 24 sta vivendo un momento di forte crisi. Dal suo ingresso nella scuola, avvenuto attraverso una sfida, l’allievo di Lorella Cuccarini non è mai riuscito a brillare nelle classifiche domenicali, conquistando sempre uno degli ultimi posti. È quanto accaduto anche nella puntata di domenica 26 gennaio, giudicata da Fred De Palma e Enrico Nigiotti. Le votazioni dei due cantanti hanno assegnato a Mollenbeck l’ultimo posto, ma l’allievo si è salvato dalla sfida grazie alla vittoria nella gara settimanale dei cantanti, che ha assegnato un punto in meno al team di Anna Pettinelli. Alla fine Nicolò, col meno 1, è sceso all’ultimo posto.

L’allievo di Lorella Cuccarini non l’ha trovato certo un merito, anzi si è detto dispiaciuto dell’accaduto e, soprattutto, dal rendimento delle ultime puntate di Amici 24. Anche perché, è arrivato ultimo anche nel torneo degli inediti contro Nicolò e Chiamamifaro.

Mollenbeck vuole lasciare Amici? Lo sfogo post-puntata

È per questi motivi che, dopo la puntata – che lui ha definito “di merd*” – Mollenbeck si è sfogato con i compagni di classe, dicendosi deluso e preoccupato per il suo percorso ad Amici. “Io ce la sto mettendo sempre tutta con le varie assegnazioni ma non basta! Sono sempre tra gli ultimi posto, non sono mai stato tra i primi, mai!”, ha tuonato il giovane cantante, che si è poi lasciato andare anche alle lacrime. “Forse non sono abbastanza bravo per stare qui”, ha quindi aggiunto sfogandosi con Antonia, che lo ha invece incoraggiato a dare il suo meglio, ma con uno spirito diverso a quello con cui ha affrontato le sfide finora. Il suo percorso resta, comunque, in bilico, soprattutto in vista del serale. I risultati ottenuti finora potrebbero portare la sua coach a decidere di non portarlo alla fase finale del programma, cosa che d’altronde inizia a preoccupare anche l’allievo.

