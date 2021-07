Mollicone (FdI) video corsa per sfuggire a commessi Camera/ “Ho riflessi da cestista”

Bagarre alla Camera ieri mentre si discuteva del decreto Covid con le nuove norme sul Green Pass. Alcuni deputati di Fratelli d’Italia, contrari al provvedimento, hanno cominciato ad esporre scritte “no green pass” all’interno dell’emiciclo, costringendo Fabio Rampelli, presidente di turno, a sospendere la seduta. Sono addirittura scesi al centro dell’aula e la confusione è cresciuta a livelli tali che Federico Mollicone si è reso protagonista di una fuga incredibile. I commessi di Montecitorio volevano togliergli di mano un cartello, quindi hanno provato a strapparglielo, ma il deputato di FdI ha cominciato la sua fuga con uno scatto e una serie di finte, riuscendo a uscire dall’aula. La scena è stata ripresa e il video è diventato virale sui social, facendo anche il giro del mondo.

Tutto questo mentre i deputati del Pd urlavano “vergogna, vergogna” nei confronti dei colleghi di Fratelli d’Italia. In particolare, Beatrice Lorenzin li ha definiti “irresponsabili”. Allora il deputato di FdI Salvatore Deidda si è rivolto all’ex ministro della Salute dandone della “pazza”.

MOLLICONE “SHOW” ALLA CAMERA “QUELLE FINTE…”

Scene imbarazzanti quelle andate in scena ieri alla Camera. Il deputato Federico Mollicone, ex giocatore di basket a livelli agonistici prima di restare coinvolto in un grande incidente, ci ha scherzato su. «Mi sono rimasti i riflessi da cestista, così ho scartato i commessi della Camera», ha dichiarato a Open. Ha parlato di un diversivo per permettere ai colleghi di bloccare l’emiciclo. «Io ho fatto il giro da fuori e sono rientrato dall’altra parte, con un altro cartello». Mollicone ha parlato di una dimostrazione simbolica e pacifica: «Noi siamo per la prevenzione ma per noi e per molti costituzionalisti il Green pass non è costituzionale e rischia di essere un vincolo per l’economia, a partire da bar e ristoranti». A proposito invece della sua “performance” ha aggiunto: «Quelle finte di corpo, quei cambi di direzione, sono come gli scarti sotto canestro, facevo credere di andare verso sinistra e invece andavo a destra per “scartare” i commessi».

