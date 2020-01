Mollie Fitzgerald ha ucciso la madre/ L’attrice di Capitan America arrestata

Mollie Fitzgerald è stata arrestata per l’omicidio della madre. Comincia l’anno nel peggiore dei modi per l’attrice di Capitan America che è accusata di aver ucciso la madre Patricia Fitzgerald di anni 68 anni. L’omicidio è avvenuto nella città di Olathe, nel Kansas e, stando alle prime indiscrezioni, la Stak Girl di Capitan America avrebbe pugnalato a morte la madre. L’attrice è stata arrestata il 31 dicembre, anche se l’omicidio dovrebbe essere stato consumato qualche giorno prima. Stando alle prime notizie, infatti, la morte di Patricia Fitzgerald risale al 20 dicembre 2019. Al momento l’attrice è in prigione nel carcere della Contea di Johnson. Per la sua scarcerazione è stata fissata una cauzione del valore di 500.000 dollari. Mollie si è presentata in tribunale lo scorso 2 gennaio per rispondere alle prime domande e alle accuse, visto che dopo l’omicidio della madre ha riportato così tante ferite da richiedere un ricovero in ospedale. Al momento non è chiaro il movente che ha spinto l’attrice ad uccidere la madre.

La notizia ha naturalmente scosso i milioni di fan del film “Capitan America” e della stessa attrice. Mollie Fitzgerald, infatti, è accusata dell’omicidio della madre Patricia. Il tragico evento sarebbe accaduto lo scorso 20 dicembre 2019: a lanciare l’allarme i vicini di casa della 68enne che hanno sentito delle fortissime urla provenire dall’abitazione della donna. L’attrice di Capitan America, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe prima accoltellata a morte la madre e poi tentato la fuga. La donna però è stata prontamente fermata dalla polizia e portata subito in ospedale visto che presentava delle ferite molto profonde forse dovute alla colluttazione. Su Mollie Fitzgerald ora pesa l’accusa di omicidio di secondo grado e attende il processo nel carcere della Contea di Johnson. Conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato Stak Girl, la ragazza che in “Capitan America – Il Primo Vendicatore” bacia Howard Stark, l’attrice ora dovrà rispondere di questa gravissima accusa.

