Mondiale monopattini elettrici/ Sara Cabrini prima iridata nella disciplina!

MONDIALE MONOPATTINI ELETTRICI, SARA CABRINI VINCE LA SECONDA TAPPA DEGLI eSKOOTR

Si è conclusa la seconda tappa dell’eSkootr Championship, il primo mondiale di monopattini elettrici. A vincere è stata un’italiana: Sara Cabrini, uno dei tre piloti dell’Helbiz Racing Team. La squadra ha reso omaggio all’atleta con una nota: “Lungo le vie del centro della cittadina svizzera di Sion, Sara Cabrini si è distinta fra gli altri piloti per agilità, competenza e velocità: tutti fattori che l’hanno portata sul gradino più alto del podio“. Una grande soddisfazione per la 25enne sara Cabrini e per tutta l’Italia, che scrive un’altra importante pagina di storia di sport.

Sara Cabrini non è soltanto la vincitrice di questa seconda tappa, ma si è aggiudicata anche un altro importante riconoscimento: è infatti il primo pilota donna al mondo a vincere una gara di eSkootr Championship, e con lei l’Helbiz Racing Team segna la storia di questo nuovo campionato. La squadra di Helbiz è composta da tre piloti, di cui due donne: elemento fortemente voluto perché l’azienda è da sempre grande sostenitrice dell’inclusività, in ogni ambito, sociale e lavorativo. Una grande iniziativa di una società sempre un passo avanti alle altre.

LA FORMULA 1 DEI MONOPATTINI ELETTRICI: LE TAPPE DEL MONDIALE

Anche Anche questa volta Helbiz ha anticipato i tempi: il Campionato eSC, definito la Formula 1 dei monopattini, permette alla società di raggiungere un nuovo target, attraverso uno sport di alto livello, senza perdere di vista i temi di sicurezza, sostenibilità e tecnologie all’avanguardia, pilastri fondanti per l’azienda di micromobilità. Come per la Formula 1 nel mondo automobilistico, eSC è per Helbiz il laboratorio utile a sperimentare tutte le migliorie che equipaggeranno successivamente tutti i suoi monopattini, sia in sharing che in vendita.

Incluse nell’abbonamento e disponibili per tutti gli utenti registrati, le gare dell’eSkootr Championship sono visibili sulla piattaforma Helbiz Live, in qualsiasi momento e su ogni device dotato dell’app specifica. Dunque, da ogni parte del mondo, ad eccezione di Australia e Brasile, i fan di questo nuovo sport potranno seguire i Gran Premi live e gli highlights del weekend di gara e, al tempo stesso, supportare i tre piloti professionisti dell’Helbiz Racing Team. Le prossime gare sono in programma il 17 ed il 18 giugno in Francia, il 15 e 16 luglio nel nostro paese, l’Italia, il 16 e 17 settembre in Spagna, mentre ad ottobre si cambia continente con il gran premio degli Stati Uniti.

