Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori verso il Gp Monaco 2022

CLASSIFICA FORMULA 1: VERSO IL GP MONACO 2022 MONTECARLO

La classifica di Formula 1 che ci lancia verso il Gp Monaco 2022 vede al comando Max Verstappen: l’olandese arriva a Montecarlo con il primo posto, ottenuto domenica scorsa a Barcellona con il sorpasso ai danni di Charles Leclerc. Sta succedendo quello che i tifosi della Ferrari temevano: un grande inizio da parte della rossa che riesce anche a stampare le pole position, ma poi quando arriva la domenica la Red Bull riesce a girare le carte in tavola. Gli ultimi Gran Premi sembrano aver dato questa indicazione: lo sviluppo delle monoposto ha premiato al momento la scuderia del campione del mondo in carica, Verstappen adesso comanda la classifica di Formula 1 con 110 punti mentre Leclerc insegue con 104.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Max Verstappen balza in testa!

La distanza è minima: per dire, “basterebbe” che il monegasco vincesse con giro veloce sulla pista di casa per tornare al comando solitario, ma per l’appunto è il trend che preoccupa e adesso vedremo cosa succederà, perché Verstappen ha vinto le ultime tre gare mentre Leclerc, a fronte dei 77 punti raccolti dall’olandese, ne ha fatti 26. Anzi: contando anche la Sprint Race di Imola siamo a un totale di 85 contro 33, e allora la differenza ultimamente è evidente.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: Verstappen accorcia su Leclerc!

LE ALTRE POSIZIONI DI CLASSIFICA IN FORMULA 1

Alle spalle dei due dominatori, la classifica di Formula 1 entrando nel Gp Monaco 2022 pone Sergio Pérez: il messicano sta trovando buona continuità con la Red Bull e, a differenza dello scorso anno, sta realmente rappresentando una seconda guida concreta e in grado di togliere punti ai rivali, allo stesso tempo mettendone nel carniere delle Lattine Volanti che infatti sono passate al comando del Mondiale costruttori. Quarta piazza per George Russell, che sta costantemente dando la paga al sette volte campione Lewis Hamilton: questa naturalmente è una delle notizie più sorprendenti nella classifica di Formula 1, con le motivazioni che in questo momento giocano a favore del giovane rispetto al veterano, che dal 2013 non si trovava a lottare per le posizioni di rincalzo.

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori, Verstappen e Red Bull rimontano!

Carlos Sainz sta provando a uscire da una situazione difficile e tiene botta, è quinto in classifica ma la sensazione è che debba elevare maggiormente il suo rendimento; tra le note stonate di questo inizio di stagione possiamo sicuramente mettere una McLaren in grossa difficoltà, tra quelle positive invece Valtteri Bottas che, al volante della Alfa Romeo, non sta certo facendo qualcosa di epocale ma è comunque nella Top Ten della classifica di Formula 1, ed è andato a punti ogni volta che ha visto il traguardo (cioè in cinque occasioni su sei). Anche questo naturalmente conta qualcosa…

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 110

2. Charles Leclerc (Ferrari) 104

3. Sergio Pérez (Red Bull) 85

4. George Russell (Mercedes) 74

5. Carlos Sainz (Ferrari) 65

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 46

7. Lando Norris (McLaren) 39

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 38

9. Esteban Ocon (Alpine) 30

10. Kevin Magnussen (Haas) 15

11. Daniel Ricciardo (McLaren) 11

12. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 11

13. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6

14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 4

15. Fernando Alonso (Alpine) 4

16. Alexander Albon (Williams) 3

17. Lance Stroll (Aston Martin) 2

18. Zhou Guanyou (Alfa Romeo) 1

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Red Bull 195

2. Ferrari 169

3. Mercedes 120

4. McLaren 50

5. Alfa Romeo 39

6. Alpine 34

7. Alpha Tauri 17

8. Haas 15

9. Aston Martin 6

10. Williams 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA