Mondiali calcio femminile 2019/ Italia a Ferrara per l’amichevole con la Svizzera

Per l’Italia di calcio femminile è terminata la terza fase di raduno a Riscone di Brunico (BZ), nel pomeriggio di oggi lunedì 27 maggio la Nazionale femminile ha raggiunto Ferrara dove dopodomani, mercoledì 29 maggio con calcio d’inizio alle ore 15.00 e diretta televisiva su Rai Sport+HD (canale numero 57 del telecomando) allo stadio Paolo Mazza l’Italia affronterà la Svizzera nell’ultima amichevole di preparazione in vista dei Mondiali di calcio femminile 2019 che si svolgeranno il mese prossimo in Francia, al quale le azzurre si sono qualificate per la prima volta dopo venti anni di assenza. Il match con le elvetiche sarà presentato alle ore 16.30 di domani pomeriggio proprio nella sala stampa dello stadio Paolo Mazza alla presenza del commissario tecnico Milena Bertolini, del capitano della Nazionale Sara Gama, del direttore generale della Spal Andrea Gazzoli e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale.

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019: UN LIBRO SULLE AZZURRE

A proposito di presentazioni e di occasioni per valorizzare il calcio rosa in vista del grande appuntamento dei Mondiali di calcio femminile 2019, proprio il ritorno dell’Italia femminile al Mondiale a vent’anni di distanza dall’ultima partecipazione è il filo conduttore di ‘Quelle che…il calcio – le ragazze del Mondiale’, il libro scritto da Milena Bertolini e Domenico Savino. Il volume sarà presentato alle ore 18.00 di giovedì 30 maggio presso la Rizzoli Galleria – Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. All’incontro, moderato dalla giornalista di Sky Alessia Tarquinio, oltre ai due autori interverranno il presidente nazionale dell’AIAC Renzo Ulivieri e la responsabile del Calcio Femminile dell’AIC Katia Serra. Saranno presenti anche le calciatrici della Nazionale Laura Fusetti, Valentina Bergamaschi e Valentina Giacinti. Protagoniste del libro sono proprio le azzurre che tra due settimane indosseranno la maglia della Nazionale nel torneo che tutti i calciatori, maschi o femmine, sognano di giocare. Il libro racconta le loro storie, i sogni e le difficoltà incontrate in un mondo ancora oggi ricco di pregiudizi e stereotipi.

