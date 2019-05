Mondiali calcio femminile 2019/ Lista convocate Italia, chi saranno le 23 azzurre?

Oggi, venerdì 24 maggio 2019, è un giorno importante per la Nazionale italiana che si prepara ai Mondiali calcio femminile 2019: il commissario tecnico Milena Bertolini infatti dovrà comunicare ufficialmente alla FIFA la lista convocate, cioè i nomi delle 23 ragazze che parteciperanno ai Mondiali, prima partecipazione nel terzo millennio per l’Italia che mancava alla rassegna iridata dal 1999. In questi giorni stanno lavorando 26 ragazze agli ordini del c.t. Bertolini nel ritiro altoatesino di Riscone di Brunico, oggi per tre di loro finirà il sogno. Sicuro il taglio di uno dei quattro portieri, che rimarranno in tre, vedremo poi quali saranno le altre due scelte di Bertolini, attesa da un compito certamente non facile nel dover comunicare alle tre escluse che non potranno partecipare al Mondiale che prenderà il via in Francia il 7 giugno e che vedrà l’Italia nel gruppo C. Le azzurre debutteranno il 9 giugno contro l’Australia, poi giocheremo il 14 giugno contro la Giamaica e nell’ultimo turno del girone sfideremo il Brasile il 18 maggio.

MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2019: LISTA CONVOCATE ITALIA, LE 23 AZZURRE

Possiamo dunque ricordare adesso i nomi delle 26 ragazze che stanno lavorando a Riscone di Brunico sperando di conquistare un posto tra le 23 azzurre nella lista convocate Italia. I quattro portieri sono Francesca Durante (Fiorentina Women’s), Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia) e Rosalia Pipitone (AS Roma), come detto uno dei tagli sarà sicuramente fra loro. I difensori sono Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid) e Linda Cimini Tucceri (Milan). A centrocampo abbiamo invece Greta Adami (Fiorentina Women’s), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus) e Annamaria Serturini (AS Roma); infine gli attaccanti sono Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan) e Stefania Tarenzi (Chievo Verona).

