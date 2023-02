Monia Matezzazzi, chi è la mamma di Andrea Maestrelli/ Avvocato e sorella di…

Chi è Monia Materazzi, la mamma di Andrea Maestrelli

Sorpresa in arrivo per Andrea Maestrelli nella casa del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della 33esima puntata in onda oggi, lunedì 13 febbraio? Nella casa, per Andrea, potrebbe arrivare mamma Monia di cui, spesso, l’ex calciatore parla durante le sue lunghe chiacchierate con gli altri concorrenti del reality show, ma chi è la mamma di Andrea Maestrelli? Monia Materazzi è un famoso avvocato che esercita la propria professione a Roma e che è nata e cresciuta in un ambiente calcistico. Monia, infatti, è la sorella di Matteo e Marco Materazzi, campione del mondo 2006 con la nazionale di Marcello Lippi.

Mamma di Andrea e Alessio, Monia Materazzi ha sempre lavorato dividendosi tra vita privata e professionale. Andrea, pur avendo sempre vissuto lontano dalla famiglia a causa del calcio, ha un rapporto speciale con mamma Monia di cui sente profondamente la mancanza.

Monia Materazzi e l’amore con Maurizio Maestrelli

Monia Materazzi ha sposato Maurizio Maestrelli, figlio di Tommaso Maestrelli che è stato allenatore della Lazio. Dall’amore tra Monia Materazzi e Maurizio Maestrelli sono nati Andrea e Alessio che hanno scelto entrambi la strada del calcio anche se, attualmente, Andrea ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. A mettere fine all’amore tra i genitori di Andrea Maestrelli, purtroppo, è stata la malattia che il padre del vippone ha combattuto prima di perdere la battaglia a soli 48 anni.

Nel 2020, come si legge sul portale “La Lazio siamo noi“, la sinora Monia, ricordando il marito scomparso prematuramente, ha scritto: “Se io avessi saputo… Ti avrei dato più aiuto…❤️un bacio Angelo mio Maurizio Maestrelli”.

