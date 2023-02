GF Vip: Ivana Mrazova e Andrea Maestrelli si sono baciati?/ Luca Onestini sbotta

Ivana Mrazova e Andrea Maestrelli protagonisti al GF Vip nel gioco a tema San Valentino

L’aria di San Valentino inizia a farsi sentire anche in casa e la produzione ha scelto di mettere alla prova i protagonisti del GF Vip con un gioco a ritmo di baci. Con un sistema del tutto casuale, i vipponi si sono resi protagonisti di baci sensuali e conditi da sana ironia, ma per qualcuno l’esito del gioco non è risultato particolarmente divertente. Da diverse ore infatti sono emerse delle ostilità tra Ivana Mrazova e Luca Onestini; il tutto è nato proprio dal bacio previsto per la prova tra Andrea Maestrelli e la new entry.

Nonostante l’ilarità del momento, il bacio tra Ivana Mrazova e Andrea Maestrelli ha suscitato la gelosia di Luca Onestini che nei momenti successivi si è dimostrato particolarmente infastidito dal tutto. L’ex volto di Uomini e Donne si è inizialmente dimostrato complice, osservando divertito la scena. Evidentemente però, nel ripensarci e nel vedere in concreto quel momento, qualcosa deve aver turbato la sua serenità visto il suo rapporto con Ivana Mrazova, sua ex.

Ivana Mrazova e Andrea Maestrelli si baciano per gioco al GF Vip: sfuriata di Luca Onestini per gelosia

Il bacio oscillante che ha visto protagonisti Ivana Mrazova e Andrea Maestrelli, come si può notare nella clip pubblicata dal Grande Fratello Vip, vede in prima linea proprio Luca Onestini nell’ostentare divertimento per la scena. Ma la spavalderia e indifferenza del primo momento sono state tradite dall’atteggiamento visto nelle ore successive nei confronti della sua ex. La situazione è sfociata in un vero e proprio confronto tra i due, con Ivana Mrazova particolarmente stizzita: “Luca, era un gioco! Si sono baciati anche fra le coppie. Sarà stato il fatto che era la prima volta che mi hai visto che mi sono baciata con un’altra persona e ti ha dato fastidio”.

Nonostante il tentativo di Ivana Mrazova di banalizzare l’accaduto, il fastidio di Luca Onestini non si è per nulla placato: “Se mi chiedi se mi ha dato fastidio il bacio ti direi di no. Io non mi aspetto niente: se mi avessero chiesto prima, ti aspetti che Ivana baci una persona nella Casa io avrei detto no, non credo che lo farebbe mai”. Queste le parole offese di Luca Onestini, che rincara: “Io non ti ho mai vista baciarti a cavolo, nemmeno quando eravamo qua ti ho vista baciarti con nessuno: avevo una visione diversa“. Senza indugi, Ivana Mrazova ha tentato comunque di motivare nuovamente la questione: “Quando abbiamo fatto il primo GF io avevo una frequentazione, se ora avessi una frequentazione fuori non bacerei nessuno“.











