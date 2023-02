Monica Carmen Comegna morta a 43 anni/ L’attrice scompare dopo febbre alta…

Addio all’attrice Monica Carmen Comegna

L’attrice Monica Carmen Comegna è morta a soli 43 anni a Lanciano. L’attrice, nei giorni precedenti alla sua scomparsa, era stata ricoverata all’ospedale Renzetti con la febbre molto alta. Nonostante le cure ricevute, le condizioni dell’attrice sono peggiorate improvvisamente fino a portarla alla morte. L’attrice lascia il compagno Enrico e la figlia piccola, Nina. La notizia della morte si è diffusa rapidamente lasciando senza parole il popolo del web. I funerali dell’attrice si terranno venerdì pomeriggio a Casoli, il paese d’origine dell’attrice.

“Benedetta ad Amici 22 solo per favorire Mattia Zenzola”/ L'accusa del web

A diffondere la notizia della scomparsa è stato il quotidiano Il Centro. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’attrice si sarebbe sentita male dopo un viaggio in treno che si sarebbe fermato per prestare soccorso all’attrice che, dopo essersi bagnata con la pioggia, avrebbe cominciato a sentirsi male a causa della febbre alta.

Nikita piange ancora per Onestini al GF Vip: "Sto male"/ "Stava nascendo qualcosa di intenso, poi…"

Chi era l’attrice Monica Carmen Comegna

Monica Carmen Comegna è stata un’attrice che ha iniziata la propria carriera recitando nel film “Terrarossa” di Giorgio Molteni. Da quel momento inizia la carriera che la porta, nel 2001, a recitare come protagonista del film di Carlo Vanzina “South Kensington”. Nel 200 ha poi recitato nel film “L’altra donna”.

L’attrice ha recitato anche in alcune, importanti fiction Rai come “Una famiglia per caso”. Inoltre, ha recitato anche in una delle fiction più amate dal pubblico di Raiuno come Don Matteo.

MARIA CASTELLITTO, CHI È/ "Ho sentito il peso delle aspettative"

© RIPRODUZIONE RISERVATA