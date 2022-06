Monica Giandotti/ Non confermata a Uno Mattina, scoppia la polemica!: “Ci si vede quando ci si vede”

Monica Giandotti lascia Uno Mattina con un tono di amarezza

Monica Giandotti non è stata riconfermata per la prossima stagione di Uno Mattina, dopo le polemiche e i saluti di Bianca Guaccero, adesso è la volta di Monica Giandotti. In molti pensano che la Rai non sia un’azienda per lavoratori stabili o che comunque non riesca a premiare la costanza di chi ci mette passione in quello che fa. Monica ha chiuso la stagione di Uno Mattina per far spazio alla versione estiva del programma, il quale sarà condotto da Massimiliano Orsini e Maria Soave.

La stagione appena conclusa è stata piena di complicazioni, infatti la conduttrice ha voluto dire la sua prima di lasciare il programma. Il suo partner in conduzione Marco Frittella, ha lasciato durante la stagione il programma per dirigere RaiLibri, questo ha reso difficile il percorso di UnoMattina. Monica Giandotti non si è persa d’animo e per tre mesi ha condotto da sola la trasmissione, nell’ultimo giorno di conduzione ha ringraziato tutta la squadra, mettendo in evidenza l’orgoglio per l’ottima conduzione. In merito dichiara: “Abbiamo già vinto per me”.

Monica Giandotti e le polemiche sulla conduzione di Uno Mattina

Monica Giandotti ha ringraziato la sua squadra, per poi salutare in diretta tutti coloro che hanno lavorato con lei: “Devo salutare e ringraziare la meravigliosa squadra di UnoMattina, negli ultimi tre mesi hanno lavorato in modo incredibile. Il formato della trasmissione è cambiato, sono cambiati i temi”. In questo modo Monica Giandotti ha cercato di far capire che la squadra ha affrontato con spirito di servizio una sfida pressochè impossibile sulla carta.

Durante le battute finali dell’ultima puntata, Gigi Marzullo le chiede: “Ma adesso, io dove ti vedo?”, la conduttrice ha risposto in maniera secca: “Ci si vede quando ci si vede“, il tono era molto polemico, infatti ha lasciato intendere che c’era del risentimento nelle parole della conduttrice. In molti non riescono a spiegarsi come la Rai abbia deciso di tagliare fuori la conduttrice di UnoMattina nello stesso modo subito da Bianca Guaccero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA