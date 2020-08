Monica Giandotti/ Amore per il giornalismo condiviso con il marito Stefano Cappellini

La giovane giornalista Monica Giandotti sarà oggi tra gli ospiti di C’è tempo per…, il programma in onda nella mattina di Raiuno e condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Classe 1978, a partire dal prossimo settembre la Giandotti affiancherà Marco Frittella alla conduzione di Unomattina. Il giovane volto della prima rete pubblica ha condotto nelle due precedenti stagioni il programma di Raitre, Agorà, nell’edizione estiva. Per lei, la conduzione di Unomattina rappresenterà un passo in avanti dal punto di vista professionale. La sua presenza nel programma odierno anticipa la presentazione dei palinsesti con le conferenze stampa che dovrebbero tornare secondo TvBlog il prossimo 1 settembre e che vedranno in prima linea, ovviamente, il direttore di rete Stefano Coletta oltre alla stessa Giandotti, Marco Frittella, Eleonora Daniele, Serena Bortone e Alberto Matano. La sua è una carriera in divenire. Dopo gli esordi a Canale 10 ad Ostia, Monica ha avuto la possibilità nel 2003 di condurre il tg nazionale di Home Shopping Europe dove è riuscita a farsi notare ed apprezzare come giornalista. Quindi nel 2011 è stata inviata di Blog – La versione di Banfi su Rete 4 prima del grande salto in Rai con Agorà Estate e, presto, con Unomattina.

MONICA GIANDOTTI NUOVO VOLTO DI UNOMATTINA

Se fino ad ora è stata lei ad intervistare personaggi noti, oggi Monica Giandotti si racconterà a C’è tempo per… cogliendo anche l’occasione per farsi conoscere ulteriormente prima del suo esordio a Unomattina. Non sono numerose le interviste ad oggi rilasciate dalla giovane e brava giornalista. Tra le più recenti, quella realizzata da Tv, Sorrisi e Canzoni alla vigilia del debutto alla conduzione di Agorà estate nel 2018: “Per me è un grande onore condurre Agorà perché sono una fan del programma. E poi, grazie alla conduzione del Tg3, sono abituata alla diretta, quindi anche se in questo caso dura due ore non sono affatto preoccupata”, aveva spiegato. E a chi le chiedeva se le pesasse la levataccia mattutina, replicava: “Da poco sono mamma (di Giulio, nato lo scorso dicembre, ndr), quindi dormo già pochissime ore a notte”. Monica ha sposato il collega Stefano Cappellini, anche lui giornalista.



