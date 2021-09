Monica Giandotti/ “Io e mio marito Stefano uniti dalla passione per Vasco Rossi”

La giornalista Monica Giandotti, da domani torna ufficialmente alla guida di Unomattina in occasione della nuova edizione in partenza. Nel frattempo si è raccontata in una lunga intervista alla trasmissione Uno Weekend, che ha invece chiuso i battenti. Dopo un filmato con i suoi grandi successi, abbiamo scoperto qualcosa in più sulla vita privata della giornalista e conduttrice. Intanto la sua passione per il balletto, al punto che da piccola voleva diventare una ballerina: “Ho studiato molti anni danza, dai 6 ai 25 anni, circa vent’anni. All’inizio non ero molto convinta, era soprattutto mia madre che mi spingeva da piccola ad andare alle lezioni di danza classica, poi invece mi sono molto appassionata e per me la danza più che una aspirazione professionale ad un certo punto è diventata proprio una sorta di rigore”, ha dichiarato.

In collegamento con la trasmissione di Rai1 condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, la Giandotti ha cercato di spiegare il suo grande amore per la danza classica: “in fondo è una disciplina molto rigorosa che mi è servita non solo per quel che riguarda l’aspetto degli esercizi e delle coreografie ma per una questione di testa, dunque ringrazio mia madre che all’epoca decise di farmi frequentare, nonostante le mie iniziali ritrosie, ed oggi devo dire che anche a quegli anni riesco ad essere molto precisa, meticolosa, rigorosa”.

Monica Giandotti, il marito Stefano e la passione per la musica

Oltre alla danza, tra le grandi passioni di Monica Giandotti c’è anche la musica: da Vasco Rossi a Ludovico Einaudi. Sposata con un collega giornalista, Stefano, ha ammesso che capita di parlare di lavoro a casa: “Ogni tanto succede di parlare di materie di cui ci occupiamo”. A proposito della sua passione per la musica ha aggiunto: “Vasco Rossi è un artista che amo sin da fanciulla ma quando io e Stefano ci siamo conosciuti, anche lui ha una grandissima passione per Vasco Rossi e quindi mi sono ritrovata in età adulta – perchè ci siamo conosciuti che io avevo già 35 anni – a seguire Vasco Rossi in giro per l’Italia durante i suoi tour. Cosa che non avevo fatto da giovane e l’ho fatta poi da più grande, e per questo mi è rimasto nel cuore”.

In passato la Giandotti ha dichiarato che gli animali ‘la obbligano ad essere una persona migliore’, oggi ha ammesso: “Gli animali, in questo caso parliamo di cani… ne ho preso da poco uno perchè mio figlio che ha tre anni possa crescere con un animale in casa, penso che possa aiutarlo a responsabilizzarsi. E’ una scelta che abbiamo fatto con mio marito pensandola moltissimo perchè avere un cane è una responsabilità ulteriore anche per noi però penso che gli animali ci mettono un po’ davanti ai nostri limiti e ci aiutano anche a superarli”. Infine un commento sul suo ritorno a Unomattina: “Sono felice di questa riconferma. Sarà un’edizione piena di novità, non vi annuncio nulla, saremo io e Marco Frittella come l’anno scorso. Sono molto felice, penso che Unomattina sia un contenitore molto importante perchè ormai è un brand di Rai1. Sono carica, l’esperimento delle sveglie all’alba l’ho superato l’anno scorso, quest’anno sarà un bis ma ce la metterò tutta per non fare tardi”.



