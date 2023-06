Monica Michielotto, moglie di Umberto Tozzi/ Sposi per la quinta volta: “Perdutamente innamorata di lui”

Monica Michielotto e Umberto Tozzi, l’amore trionfa: si sono sposati per la quinta volta: rinnovo delle promesse e torta da mille e una notte

Monica Michielotto e Umberto Tozzi sono diventati marito e moglie per la quinta volta. All’età di settant’anni, il cantante ha rinnovato le sue promesse in chiesa, circondato dall’affetto dei figli e dei nipoti. Dopo essersi già detti sì in municipio, in chiesa, a Mauritius, a Montecarlo, la coppia ha compiuto un ulteriore passo per celebrare il proprio amore. Per impreziosire il loro giorno speciale, Monica e Umberto si sono gustati una bellissima torta bianca e argento con la scritta “25” e i loro nomi.

Non è del tutto chiaro se si tratti di un venticinquesimo festeggiato in ritardo oppure una delle tante altre ricorrenze speciali. Lo scorso anno il cantante ha compiuto settant’anni e proprio in occasione del suo compleanno aveva dichiarato di voler sposare ancora la sua Monica. “Vorrei risposarla una quinta volta ma per convincerla devo trovare una location che la possa stimolare”, le parole del cantautore al “Corriere della Sera”.

Monica Michielotto e il primo incontro con Umberto Tozzi: “Mi innamorai perdutamente di lui”

Umberto Tozzi e la sua dolce metà Monica Michielotto si sono sposati la prima volta nel gennaio del 1995, ma oggi a quasi trent’anni di distanza hanno voluto rinnovare le loro promesse d’amore assieme agli affetti più cari. Ricordiamo che Monica Michielotto quando ha incontrato per la prima volta Umberto Tozzi era già mamma di Gianluca, ma la maternità non le ha impedito di aprire il suo cuore al cantautore. “Io ci ho messo un po’, inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”, ha ammesso Monica. Oggi la storia d’amore con Umberto Tozzi prosegue a gonfie vele. I due sono inseparabili e non potrebbero mai stare l’uno lontano dall’altra.

