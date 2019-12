Monica Michielotto moglie Umberto Tozzi/ “Non l’ascoltavo, preferivo Eros e Battisti”

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi, il cantautore ospite di “Capodanno in musica“, l’evento di fine anno condotto da Federica Panicucci in diretta su Canale 5. Una storia d’amore importante quella tra il cantautore di “Ti amo” e la ex modella che, dopo l’incontro con Tozzi, ha cambiato radicalmente la sua vita. L’incontro è avvenuto nella città di Sanremo in occasione di una sfilata come ha raccontato la moglie durante un’intervista: “ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pò. Inizialmente non volevo saperne, poi mi sono perdutamente innamorata di lui”. Da quell’incontro la coppia ha cominciato a conoscersi e poco dopo è scattato l’amore che ha spinto i due al grande passo del matrimonio. Sposati da più di 30 anni, Monica e Umberto sono anche diventati genitori di due figli Gianluca e Natasha. Il primo è balzato agli oneri della stampa rosa per via della sua relazione con Raffaella Fico, mentre la figlia Natasha per essere stata fidanzata con Stefano Ricucci.



Monica Michielotto moglie Tozzi: “Ho fatto la modella, sognavo di fare il medico”

Umberto Tozzi e Monica Michielotto sono più innamorati che mai. “Riconosco la nostra storia, riconosco lui e me. So che le scrive per me e questo mi gratifica immensamente e mi commuove” ha rivelato la moglie di Tozzi che è stata e continua ad essere la musa del cantautore di “Gloria”. “Umberto chiede sempre il mio parere, si fida, sa che se una cosa non mi piace non riesco a mentire, che sia una canzone o un progetto… Grande responsabilità! E comunque lui è un grande e non teme giudizi anche se negativi, li ritiene costruttivi” ha raccontato la donna che in passato ha lavorato come modella. Un’esperienza che Monica ha ricordato così durante un’intervista rilasciata al sito Attimi.info: “il lavoro di modella è iniziato per caso, andavo al liceo e un’amica mi ha coinvolto in una sfilata…Avrei voluto fare il medico! Grande rimpianto!”. Poi è arrivato l’incontro con Umberto Tozzi e la sua vita ha preso una piega inaspettata: “la mia vita è cambiata radicalmente dopo l’incontro con Umberto…Intanto ho smesso subito di lavorare …per ovvi motivi.. e poi mi sono trasferita a Roma dove lui già viveva”. La donna ha anche parlato dei suoi gusti musicali rivelando: “non ascoltavo Umberto quando l’ho conosciuto, mi ha fatto scoprire lui il suo mondo.. Io ero una fan scatenata di Cristopher Cross, Duran Duran, ascoltavo solo Eros e Battisti di italiani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA