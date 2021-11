Monica Vitti compie 90 anni, come sta?/ La malattia e l’amore di Roberto Russo

Monica Vitti compie 90 anni

Monica Vitti oggi, 3 novembre 2021, compie 90 anni. La grande attrice, ormai da 20 anni lontana delle scene a causa di una malattia neurodegenerativa, è nata a Roma il 3 novembre 1931 come Maria Luisa Ceciarelli. Ha avuto tre lunghe e importanti storie d’amore. La prima, con il regista Michelangelo Antonioni, per lui diventa la protagonista della celebre “tetralogia dell’incomunicabilità”: L’avventura (1960), La notte (1961), L’eclisse (1962) e Deserto rosso (1964). La seconda con il direttore della fotografia Carlo Di Palma, che l’ha diretta in tre film: Teresa la ladra (1973), Qui comincia l’avventura (1975) e Mimì Bluette… fiore del mio giardino (1976). Infine con Roberto Russo. Classe 1947, Russo ha cominciato come fotografo di scena, per poi intraprendere la carriera di regista. Nel 1983, quando ha 36 anni, gira il film Flirt: sul set conosce Monica Vitti, 52 anni, e i due si innamorano perdutamente. Restano fidanzati 27 anni e il 28 settembre del 2000 si sposano a Roma in Campidoglio.

Monica Vitti e Roberto Russo: la storia d’amore

Poco dopo le nozze con Roberto Russo, nella vita di Monica Vitti entra un morbo neurodegenerativo, qualcosa di simile all’Alzheimer. L’attrice si allontana dalla scene, ma gli ultimi anni della sua carriera sono stati ricchi di soddisfazioni: nel 1995 riceve il Leone d’Oro alla carriera, nel 2000 celebra il Giubileo in Vaticano, nel 2001 viene ricevuta al Quirinale e riceve il David di Donatello. Nel 2002 l’ultima apparizione in pubblico, sempre insieme al marito, in occasione della prima a Roma di “Notre Dame de Paris”. Nel 2018 hanno scritto che Monica Vitti era ricoverata in una clinica svizzera. Il marito Roberto Russo ha smentito le voci sul Corriere della sera: “È sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me”. E ha aggiunto: “È la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà”.

