MONITORAGGIO ISS, CALO RT 1.20/ Incidenza 155, terapie intensive 7,3%, ricoveri 9,1%

Scende l’indice Rt ma avanzano sia le incidenze dei casi positivi Covid e sia i tassi di ricovero: questo dice l’ultimo monitoraggio dell’Iss presentato alla Cabina di regia oggi 3 dicembre 2021.

Nel periodo 10 novembre – 23 novembre 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici da Covid-19 è stato pari a 1,20 (range 1,12 – 1,28), al di sopra della soglia epidemica ma comunque in diminuzione rispetto a 1,23 della settimana precedente: quello che peggiora nei dati epidemiologici di questa settimana è l’incidenza dei casi positivi su 100mila abitanti – che passa da 125 a 155 – e l’aumento dei ricoveri negli ospedali italiani, anche se sempre in misura nettamente inferiore allo stesso periodo di un anno fa o ad altri Paesi europei in questo inverno 2021. Il bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute registra un tasso di occupazione in terapia intensiva del 7,3%, in salita rispetto al 6,2% di soli 7 giorni fa: il tasso di occupazione invece delle aree mediche a livello nazionale sale al 9,1%, contro l’8,1% della scorsa settimana. Attesa come sempre nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della bozza di monitoraggio Iss, con diretta in video streaming dal Ministero della Salute.

MONITORAGGIO ISS, IN GIALLO L’ALTO ADIGE

Segnala il bollettino Iss anche un forte aumento di nuovi casi «non associati a catene di trasmissione (30.966 vs 23.971 della settimana precedente)»; di contro, la percentuale dei casi rilevati tramite attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione dal 34% al 33% mentre resta stabile al 45% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi mentre è in aumento la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (22% rispetto al 21%). Stando ai dati attuali, in vista della Cabina di regia e delle nuove ordinanze pronte ad essere firmate dal Ministro Roberto Speranza, da lunedì 6 dicembre – giorno in cui entreranno in vigore anche le nuove regole sul “Green Pass rafforzato” (solo vaccinati e guariti in tutti i locali al chiuso e nelle attività non essenziali) – la Provincia Autonoma di Bolzano sarà zona gialla. Superate tutte le soglie limite fissate dal Decreto Covid (incidenza 50, 10% terapie intensive, 15% ricoveri), l’Alto Adige raggiunge il Friuli Venezia Giulia nell’area di rischio “gialla” e potenzialmente si avvicinano anche alla zona arancione (20% T.I. e 30% area medica): al momento nessuna altra Regione dovrebbe rischiare il passaggio di fascia, sebbene sono monitorate attentamente Veneto, Valle d’Aosta, Trentino e Lombardia (che rischiano la zona gialla verso Natale).

