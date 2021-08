Monitoraggio Iss: calo Rt 1.56/ Incidenza a 68: 3% terapie intensive, 4% ricoveri

Lieve calo dell’indice di contagio, sale l’incidenza ma non si “impenna” il dato sui ricoveri: questo in estrema sintesi quanto emerge dalla bozza del monitoraggio Iss presentato oggi in Cabina di regia dagli scienziati che collaborano con il Governo per l’emergenza Covid-19. È in calo l’indice Rt rispetto a 7 giorni fa, seppur di poco: passa da 1.57 a 1.56, restano comunque in un’area tutt’altro che critica rispetto alle precedenti tre ondate prima della variante Delta: continua invece a crescere, di 10 punti, l’incidenza calcolata a ieri, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68.

Sebbene però tutte le Regioni siano a rischio moderato, secondo il monitoraggio Iss-Ministero della Salute, al momento nessuna Regione o Provincia autonoma supera questa settimana la soglia critica di occupazione dei posti letto per pazienti Covid in terapia intensiva o area medica: «il tasso di occupazione in intensiva è leggermente in aumento, al 3%, con i ricoverati che passano da 189 (27/07/2021) a 258 (03/08/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta invece al 4% ed i ricoverati passano da 1.611 (27/07/2021) a 2.196 (03/08/2021)», riporta la bozza del monitoraggio che verrà come sempre presentata nella sua interezza nella conferenza stampa del pomeriggio al Ministero della Salute (qui la diretta video streaming su YouTube).

MONITORAGGIO ISS, QUALI REGIONI A RISCHIO

«L’incidenza settimanale a livello nazionale evidenza un forte aumento dei casi diagnosticati e tutte le Regioni/PPAAA sono classificate a rischio epidemico moderato», si legge nel report Iss presentato stamane all’indomani del Decreto che fissa con il Green Pass nuove regole per l’emergenza coronavirus. «L’attuale impatto della malattia COVID-19 – proseguono gli scienziati del Governo – sui servizi ospedalieri è limitato, tuttavia i tassi di occupazione e numero di ricoverati in area medica e terapia intensiva sono in lieve aumento. La trasmissibilità stimata sui soli casi ospedalizzati è sopra la soglia epidemica. La circolazione della variante delta è ormai largamente prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell’Unione Europea ed associata ad aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in paesi con alta copertura vaccinale». L’Istituto Superiore di Sanità sottolinea poi l’importanza del piano vaccinale per ridurre al minimo l’impatto del contagio a livello ospedaliero, «rappresenta lo strumento principale per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità. È opportuno realizzare un capillare tracciamento e contenimento dei casi, mantenere elevata l’attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l’ulteriore aumento della circolazione virale». Al momento l’Italia rimarrà zona bianca anche la prossima settimana, mentre dal 15 agosto in poi le aree più a rischio per l’aumento del tasso di terapia intensiva sono Sardegna (già superato, ma è basso quello dei ricoveri e dunque non scatta la zona gialla), Sicilia e Calabria.

