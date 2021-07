Monitoraggio Iss, indice Rt 0.66/ Variante Delta: incidenza 11, Covid torna a salire

La Variante Delta in aumento in tutto il Paese torna a far crescere contagi, Rt e incidenza, senza però al momento vedere un parallelo aumento di ospedalizzati e vittime: i dati del monitoraggio Iss presentati stamattina a Palazzo Chigi nella consueta Cabina di regia del venerdì vedono invertire la tendenza degli ultimi due mesi. L’indice Rt sale a 0.66 (mentre era 0.63 una settimana fa) e l’incidenza dei casi su 100mila abitanti sale da 9 a 11: questo è quanto emerso dalla bozza del monitoraggio Iss nel periodo tra il 28 giugno e il 4 luglio, con tutti gli altri risultati che saranno poi spiegati e analizzati nella consueta conferenza stampa degli scienziati Iss-Cts nel pomeriggio (diretta video streaming sul canale YouTube del Ministero della Salute).

«La circolazione del Covid-19 è in aumento in Italia», si legge ancora nella bozza finale dell’Istituto Superiore di Sanità, «Per arginale la Delta è necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli contro nuovi picchi di contagio per il virus nelle varianti più contagiose». Come insegnano infatti i dati e gli studi dell’Inghilterra, all’aumento anche considerevole dei contagi – elemento che molto probabilmente avverrà anche in Italia con il crescere della variante Delta – non corrisponde un conseguente rialzo di ospedalizzati e vittime.

MONITORAGGIO ISS, ITALIA RESTA ZONA BIANCA

La copertura dei vaccini scherma dall’insorgere dei gravi sintomi della malattia, indipendentemente se vi si rimane contagiati o meno: i dati del monitoraggio uniti alle analisi della Cabina di regia non comporteranno novità nella prossima settimana, con l’Italia che rimane in zona bianca anche dal 12 al 18 luglio 2021. Tutte le Regioni e Province hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno, mentre sono 8 quelle classificate con rischio moderato e 13 con rischio basso: molto positivi i dati sulle ospedalizzazioni, con il tasso di occupazione in terapia intensiva al 2%, sotto la soglia critica (i ricoveri sono passati da 240 a 187), mentre il numero di persone ricoverate in aree mediche è passato da 1.676 a 1.271. Al momento, nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

«Complessivamente – si legge nel report Iss – il quadro generale della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, sebbene non in una situazione critica, mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione con aumento nel numero di Regioni/PA classificate a rischio epidemico moderato. A livello nazionale si rileva che è cessato il calo dell’incidenza settimanale. La trasmissibilità sui soli casi sintomatici risulta in lieve aumento sebbene sotto la soglia epidemica, espressione di un aumento della circolazione virale principalmente in soggetti giovani e più frequentemente asintomatici». In sintesi con la circolazione della variante Delta in aumento in Italia, occorre «raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità».



